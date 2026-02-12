Con trai NSND Hoàng Dũng kể lại ký ức ám ảnh về cái Tết cuối cùng bên cha

Nghệ sĩ Nhân dân (NSND) Hoàng Dũng qua đời vào mùng 3 Tết năm 2021, để lại niềm tiếc thương vô hạn trong lòng công chúng. Mới đây, Hoàng Dương - con trai cố nghệ sĩ - đã có những chia sẻ đầy xúc động về ký ức những ngày cuối đời của cha và hành trình nỗ lực khẳng định bản thân trong làng điện ảnh Việt Nam.

Ám ảnh về cái Tết cuối cùng và sự ra đi của người nghệ sĩ tài hoa

Hoàng Dương nhớ lại khoảnh khắc ám ảnh nhất là dịp Tết năm 2021, khi NSND Hoàng Dũng đang điều trị bạo bệnh tại bệnh viện. Thay vì không khí quây quần đi lễ chùa cầu may như mọi năm, gia đình anh phải đón Tết trong hoàn cảnh đặc biệt. Ở tuổi 23, Hoàng Dương lần đầu tự tay chuẩn bị mâm cỗ giao thừa trong tâm trạng nặng trĩu vì thiếu vắng hình bóng trụ cột gia đình.

Nhiều khán giả nhận xét Hoàng Dương có nhiều nét giống Nghệ sĩ Nhân dân Hoàng Dũng thời trẻ. Ảnh: FBNV



Sự mất mát ập đến vào đúng ngày mùng 3 Tết khi NSND Hoàng Dũng trút hơi thở cuối cùng. Nam nghệ sĩ ra đi đột ngột, để lại khoảng trống lớn không chỉ cho gia đình mà còn cho cả nền nghệ thuật nước nhà. Trước đó, ông là gương mặt gạo cội, ghi dấu ấn sâu sắc qua hàng loạt tác phẩm đình đám như Tướng về hưu, Gái già lắm chiêu, Sinh tử, Trở về yêu thương và đặc biệt là Về nhà đi con.

Nghệ sĩ Nhân dân Hoàng Dũng đột ngột qua đời vào mùng 3 Tết 2021. Ảnh: FBNV

Hành trình tiếp nối di sản nghệ thuật của cha

Hoàng Dương sinh năm 1999, tốt nghiệp Khoa Diễn viên Kịch - Điện ảnh của Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Anh bắt đầu sự nghiệp với vai diễn đầu tay trong phim Phố trong làng (2022), tiếp theo là Cuộc chiến không giới tuyến và Không thời gian. Dù có cha là một tượng đài lớn, Hoàng Dương khẳng định quyết định theo đuổi nghệ thuật của anh hoàn toàn tự nguyện, không có sự tác động hay áp đặt từ phía gia đình.

Lúc sinh thời, NSND Hoàng Dũng là một người cha rất tâm lý. Ông từng nhắn nhủ con trai trước khi thi vào trường nghệ thuật rằng sẽ chỉ ủng hộ nếu thấy con thực sự có khả năng, ngược lại sẵn sàng để con tìm hướng đi khác phù hợp hơn. Sự nghiêm khắc nhưng đầy bao dung của cha đã trở thành kim chỉ nam cho Hoàng Dương trên con đường sự nghiệp.

Hoàng Dương bên mộ NSND Hoàng Dũng. Ảnh: FBNV

Trước áp lực về việc vượt qua cái bóng quá lớn của cha, nam diễn viên trẻ bày tỏ quan điểm khiêm tốn: anh không muốn phải vượt qua cái bóng của cha mình mà mong muốn được đồng hành, đi bên cạnh hình bóng ấy. Đối với anh, điều quan trọng nhất không phải là danh xưng con trai NSND Hoàng Dũng, mà là việc nỗ lực làm đủ tốt để khán giả nhớ đến và đón nhận bằng chính tài năng của mình.

