NSND Quốc Khánh trở lại làm Ngọc Hoàng

Xã hội càng hiện đại, mọi thứ càng thay đổi nhanh đến mức đôi khi người ta không kịp nhận ra mình đang bị cuốn đi từ lúc nào. Công nghệ phát triển, đô thị mở rộng, truyền thông phủ kín đời sống, kéo theo những thay đổi rõ rệt trong cách con người sống, nghĩ và cư xử mỗi ngày. Mới đây, thông tin Giời Ơi! Mình Đi Đâu Thế? sắp ra mắt khiến hội “mọt phim” đứng ngồi không yên khi xuất hiện như một lăng kính soi vào những điều rất quen thuộc nhưng lâu nay ít được để ý trong đời sống thường ngày.

Giời Ơi! Mình Đi Đâu Thế? được xây dựng dưới dạng series 20 tập phim ngắn, mỗi tập dài khoảng 3-5 phút, phát hành định kỳ từ ngày 10/2 trên hệ thống các kênh thuộc VCCorp, đối tác VTV và các nền tảng mạng xã hội liên quan. Cứ mỗi 3-5 tập là một câu chuyện độc lập, xoay quanh những vấn đề xã hội nổi bật, phản ánh bức tranh đời sống Việt Nam trong thời đại số bằng góc nhìn hài hước.

Theo NSX, các tình huống trong phim chạm đến nhiều khía cạnh quen thuộc: cách ứng xử nơi công cộng, giao thông và tâm lý “linh hoạt cho qua”; hoạt động buôn bán, thương mại online với ranh giới mong manh giữa thật và giả; niềm tin của người tiêu dùng trong thời đại livestream, quảng cáo và công nghệ số; hay sự phát triển của AI, thế giới ảo và những hệ lụy khi con người chạy theo những thứ phù phiếm nhiều hơn giá trị thật… Tất cả được kể bằng nhịp phim nhanh, giọng thoại đời thường, dễ xem, dễ hiểu nhưng không dễ quên.

Mỗi tập phim khép lại bằng một “lời phán” nhẹ nhàng, vừa đủ để người xem dừng lại nghĩ một chút, rồi tự rút ra câu trả lời cho mình. Phim không chạy theo cao trào hay những cú bẻ lái sốc, mà nhắm tới hướng kể chuyện: quan sát đời sống, va chạm với thực tế, rồi dần nhận ra vấn đề. Tiếng cười có, nhưng phía sau là những chuyện rất thật. Khi niềm tin bị thử thách, các chuẩn mực quen thuộc bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo, và con người buộc phải chọn giữa làm cho đúng hay chỉ làm cho xong việc.

Có thể hiểu, Giời Ơi! Mình Đi Đâu Thế? phản ánh một xã hội đang thay đổi từng ngày. Đổi mới là điều không tránh khỏi, nhưng nếu thay đổi quá nhanh, thiếu suy nghĩ và trách nhiệm, thì hệ quả để lại không hề nhỏ. Vì vậy, câu hỏi “Mình đi đâu thế?” không chỉ dành cho các nhân vật trong phim, mà cũng là câu hỏi mỗi người trong chúng ta đều từng tự hỏi mình ít nhất một lần.

Không đơn thuần là câu chuyện Táo đi nghe dân, bộ phim thực chất đang kể câu chuyện rất gần với đời sống của người Việt hôm nay, trong một thời đại mà công nghệ có thể làm mọi thứ tiện hơn, nhanh hơn, nhưng cảm xúc, sự tử tế và bản sắc vẫn là thứ khiến con người muốn giữ lại. Giời Ơi! Mình Đi Đâu Thế? không chỉ khuây khỏa đầu óc với tính giải trí, mà còn như một nhịp cầu kết nối giữa người dân, doanh nghiệp và các vấn đề xã hội, góp phần lan tỏa những giá trị tích cực theo cách gần gũi và dễ chạm hơn.

Vẫn lấy chủ đề Táo Quân nhưng thay vì tiếp nối mô-típ truyền thống, Giời Ơi! Mình Đi Đâu Thế? mang đến một format hoàn toàn mới, với sự trở lại của bộ ba quen thuộc: Nam Tào (Đỗ Duy Nam), Bắc Đẩu (Trung Ruồi) và Ngọc Hoàng (NSND Quốc Khánh). Trong lần tái xuất này, bộ đôi Nam Tào - Bắc Đẩu quyết định vi hành xuống hạ giới để tận mắt chứng kiến đời sống thường nhật thay vì ở trên thiên đình đợi báo cáo từ các Táo. Họ bước vào những câu chuyện rất đời, rất gần gần: từ đường phố, khu chợ, mạng xã hội cho đến thế giới số, nơi mỗi người dân đều đang loay hoay tìm cách thích nghi với một thực tại mới.

Qua poster được công bố, bộ 3 thiên đình xuống hạ giới và “nhập gia tùy tục” nhanh chóng khi lái xe bon bon qua những con phố cổ, biểu cảm dí dỏm - hứa hẹn sẽ mang tới những tiếng cười lý thú tới người xem.

Điểm đáng chú ý là Nam Tào - Bắc Đẩu trong phim không phải những hình mẫu hoàn hảo. Họ cũng bỡ ngỡ, cũng chủ quan, cũng mắc sai lầm trước những thay đổi quá nhanh của xã hội hiện đại. Chính sự không hoàn hảo đó giúp bộ phim giữ được tinh thần dễ đồng cảm, thân thuộc, để khán giả có thể nhìn thấy chính mình trong mỗi tình huống.

Tác giả: Bạch Khởi

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn