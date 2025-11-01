Nam Em lại vướng lùm xùm

Mới đây, nhạc sĩ A Tuân bày tỏ bức xúc về việc ca khúc Lệ ngang trời do anh sáng tác đang bị một số đơn vị, ca sĩ biểu diễn thương mại tràn lan mà chưa xin phép.

“Tôi thật sự bức xúc vì điều này thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với người sáng tạo. Tôi không khắt khe, vẫn ủng hộ các bạn trẻ hát lại, nhưng cần có sự tôn trọng nhất định dành cho tác giả, nhạc sĩ và nhà sản xuất", nhạc sĩ chia sẻ.

Trên trang cá nhân, A Tuân cũng chỉ đích danh ca sĩ Nam Em biểu diễn ca khúc của anh mà chưa xin phép. Nhạc sĩ cho biết Nam Em hát lại bài Lệ ngang trời và giới thiệu như một sản phẩm biểu diễn, nhưng chưa hề liên hệ xin phép, khiến anh cảm thấy bức xúc. "Tôi không ngăn cấm, nhưng nếu đã dùng bài hát của người khác, ít nhất nên có một lời hỏi hay nhắc tên tác giả”, A Tuân chia sẻ.

Nam Em bị nhạc sĩ A Tuân tố "xài chùa" ca khúc Lệ ngang trời. Ảnh: FBNV.

Nam nhạc sĩ cho biết đang xem xét các hướng xử lý về tình trạng các ca khúc của mình bị "xài chùa", đồng thời kêu gọi cộng đồng nghệ sĩ và công chúng xây dựng môi trường âm nhạc văn minh, tôn trọng quyền tác giả.

Nam Em từng liên tục vướng ồn ào. Năm 2024, cô nhiều lần livestream kể chuyện quá khứ hoặc nhắc tới các đồng nghiệp. Tháng 3/2024, sau buổi làm việc của Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) TP.HCM phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP.HCM, Nam Em bị phạt 37,5 triệu đồng về hành vi cung cấp thông tin gây hoang mang trong nhân dân và hành vi cung cấp thông tin xúc phạm danh nhân, anh hùng dân tộc mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Sau đó, cô tiếp tục thực hiện những buổi livestream gây ồn ào. Tới 9/4/2024, Sở TT&TT TP.HCM tiếp tục có buổi làm việc với Nam Em và quyết định xử phạt vi phạm hành chính ở mức tăng nặng là 10 triệu đồng.

Hồi tháng 9 mới đây, Nam Em có bài đăng dài, chia sẻ về cuộc sống hiện tại. Ca sĩ cho biết cô không còn ý định trở lại showbiz. Nam Em cho biết sau những vấp ngã, cô chỉ muốn sống cuộc đời bình thường, không ồn ào. Người đẹp cũng khẳng định bản thân không xứng đáng làm nghệ sĩ.

Tác giả: Tống Khang

Nguồn tin: znews.vn