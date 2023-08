Nam công nhân chết bí ẩn trong phòng trọ

Nạn nhân là ông P.P.C. (SN 1971, quê ở TP Cần Thơ).

Thông tin ban đầu, vào khoảng 16 giờ cùng ngày, người dân ở trọ trong Khu dân cư Việt Sing, phường An Phú, TP Thuận An, sau một thời gian không thấy thấy ông C. ra vào nhà trọ, nên đã tới trước cửa phòng gõ cửa nhưng không thấy ông C. lên tiếng.

Hiện trường nơi nam công nhân chết trong tư thế treo cổ

Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, nhiều người cố nhìn vào bên trong thì tá hỏa thấy ông C. trong tư thế treo cổ.

Người dân đã trình báo vụ việc lên cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng phường An Phú đã có mặt, thực hiện công tác khám nghiệm hiện trường, cũng như lấy lời khai của những người liên quan.

Theo người dân, ông C. làm công nhân, thường ở một mình trong phòng trọ này trước khi xảy ra vụ việc. Hiện, cơ quan chức năng đang liên hệ với người nhà ông C.

Tác giả: Nguyên Thảo

Nguồn tin: Báo Người lao động