Nam Bộ có mưa to, Đông Bắc Bộ có nơi dưới 20 độ C

Đêm qua và sáng nay 12-5, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 11-5 đến 7 giờ ngày 12-5 có nơi trên 100 mm như: Nùng Nang (Lai Châu) 108,8 mm, Huổi Lèng (Lai Châu) 106 mm, Hừa Ngài (Điện Biên) 102 mm, Thọ Dân (Thanh Hóa) 153,4 mm, Xuân Khánh (Thanh Hóa) 135,8 mm, Hưng Phú (Nghệ An) 117,4 mm, ...