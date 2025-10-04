Mỹ tuyên bố tập kích tàu chở ma tuý ngoài khơi Venezuela

Chia sẻ trên mạng xã hội X, ông Hegseth cho biết cuộc tấn công được thực hiện theo lệnh của Tổng thống Mỹ Donald Trump: "Cuộc tấn công được tiến hành ở vùng biển quốc tế ngay ngoài khơi bờ biển Venezuela trong khi con tàu đang vận chuyển một lượng đáng kể ma túy - hướng đến Mỹ để đầu độc người dân của chúng tôi".

"Không nghi ngờ gì nữa, tình báo của chúng tôi đã xác nhận rằng con tàu này đang buôn bán ma túy, những người trên tàu là những kẻ khủng bố ma túy và họ đang hoạt động trên một tuyến đường quá cảnh quen thuộc khi buôn ma tuý", ông Hegseth chia sẻ.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth. Ảnh: Reuters

Trong đoạn video dài khoảng 40 giây mà ông Hegseth công bố, một con tàu khi đang di chuyển trên biển thì bất ngờ trúng loạt hỏa lực khiến tàu nổ tung. Quan chức Quốc phòng Mỹ khẳng định những cuộc tấn công này sẽ tiếp tục "cho đến khi các cuộc tấn công vào người dân Mỹ kết thúc".

Trước đó, hôm 2/10, truyền thông Mỹ đưa tin, trong thông báo gửi tới Quốc hội nước này, Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ hiện đang tham gia vào cuộc "xung đột vũ trang" chống lại các băng đảng ma túy và các thành viên băng đảng được coi là "những kẻ chiến đấu phi pháp".

Trong thời gian gần đây, quan hệ giữa Mỹ và Venezuela bắt đầu có dấu hiệu leo thang căng thẳng, kể từ sau khi Tổng thống Donald Trump điều 10 máy bay chiến đấu F-35 tới Puerto Rico, một vùng lãnh thổ của Mỹ ở Caribe, như một phần của đợt triển khai quân sự lớn nhất ở Mỹ Latin trong nhiều thập kỷ.

Mỹ cũng thực hiện những cuộc không kích vào các tàu, thuyền ngoài khơi bờ biển Venezuela với cáo buộc những tàu, thuyền này liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy. Cho đến nay, 17 người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Mỹ.

8 tàu chiến và 1 tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ cũng đã được triển khai đến khu vực này như một phần trong chiến dịch mà Tổng thống Donald Trump gọi là “chống buôn bán ma túy”. Tuy nhiên, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã lên tiếng cáo buộc đây là “nỗ lực bí mật nhằm thay đổi chế độ ở Venezuela”.

Tác giả: Linh San

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân