Phát hiện 14 người nhập cư lậu trong container đông lạnh ở Ireland, có 3 người Việt

Cảng Rosslare ở Ireland, nơi phát hiện 14 người di cư lậu trốn trong container đông lạnh - Ảnh: IRISH INDEPENDENT

Theo Hãng tin AFP, cảnh sát Ireland cho biết chính quyền Anh đã thông báo trước cho các đồng nghiệp Ireland sau khi một người di cư đưa ra cảnh báo trước khi tàu cập cảng.

Cả 14 người di cư lậu - gồm 9 đàn ông, 3 phụ nữ và 2 bé gái - đều có sức khỏe tốt sau khi họ được kiểm tra y tế. Quốc tịch của những người nhập cư lậu này chưa được công bố chính thức.

Your browser does not support the video tag.

14 người ‘núp’ trong container đông lạnh để nhập cư lậu, có cả người Việt

Tuy nhiên Đài truyền hình RTE và báo Irish Independent đưa tin hầu hết là người Kurd đến từ Iran và Iraq. Ngoài ra, có 3 người đến từ Việt Nam và một người đến từ Thổ Nhĩ Kỳ.

14 người này được tìm thấy khi một xe container đông lạnh bị cảnh sát giữ lại và buộc phải rời khỏi chiếc phà khởi hành từ Zeebrugge ở Bỉ hôm 8-1.

Cảng biển Rosslare là nơi vận chuyển và tiếp nhận hành khách cũng như hàng hóa từ Anh và châu Âu, với các kết nối đặc biệt là đến Pháp và Tây Ban Nha.

Bộ trưởng Giao thông Ireland Eamon Ryan nói với các phóng viên ông cảm thấy nhẹ nhõm khi những người di cư được an toàn sau khi trải qua hơn 24 giờ trong container đông lạnh.

Thủ tướng Leo Varadkar của Ireland cho biết Dublin sẽ xem xét xử lý mọi đơn xin tị nạn tiềm năng nhanh nhất có thể, đồng thời khẳng định rằng "phản ứng đầu tiên của đất nước luôn là phản ứng nhân đạo".

Chia sẻ với Đài RTE, chủ tịch Hiệp hội Vận tải đường bộ Ireland, Eugene Drennan, cho biết container này đã được đưa lên một xe tải ở phía nam Paris (Pháp) trước khi được chuyển đến Zeebrugge. Ông coi đây là một "tình huống rất khủng khiếp" có thể dẫn đến tử vong.

Tác giả: GIA MINH

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ