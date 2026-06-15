Muốn da căng mịn, ít nếp nhăn? Đừng bỏ qua 7 loại rau này

Rau bina (cải bó xôi)



Rau bina là nguồn cung cấp dồi dào vitamin C, canxi cùng nhiều hợp chất chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe. Trong đó, vitamin C đóng vai trò quan trọng trong quá trình tổng hợp collagen, giúp da duy trì độ đàn hồi và săn chắc. Loại rau này có thể được chế biến thành nhiều món ăn như salad, nấu canh, xào hoặc xay sinh tố.



Bông cải xanh



Bông cải xanh chứa hàm lượng cao vitamin C, vitamin K và các chất chống oxy hóa. Những dưỡng chất này không chỉ giúp bảo vệ các sợi collagen hiện có khỏi sự phá hủy của các gốc tự do mà còn hỗ trợ cơ thể hình thành collagen mới.



Để giữ được giá trị dinh dưỡng, nên ưu tiên các phương pháp chế biến như hấp, luộc hoặc xào nhanh.



Cải xoong



Cải xoong giàu vitamin A, C, E, K cùng nhiều hoạt chất chống oxy hóa tự nhiên. Những dưỡng chất này góp phần bảo vệ làn da trước tác động của môi trường, đồng thời thúc đẩy quá trình sản sinh collagen và cải thiện độ đàn hồi của da. Cải xoong có thể được sử dụng trong các món salad hoặc chế biến cùng nhiều loại rau khác.

Cải xoong giàu vitamin A, C, E, K cùng nhiều hoạt chất chống oxy hóa tự nhiên

Đậu đũa



Đậu đũa là thực phẩm chứa nhiều vitamin và khoáng chất, đặc biệt là vitamin C và các vitamin nhóm B. Vitamin C giúp hỗ trợ quá trình hình thành collagen, từ đó tăng độ săn chắc cho làn da.



Bên cạnh đó, các dưỡng chất như vitamin K, folate, kali và magie còn góp phần nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh từ bên trong, hạn chế những tác động tiêu cực từ môi trường. Đậu đũa có thể dùng để luộc, xào hoặc nấu canh.



Cà rốt



Cà rốt nổi tiếng với hàm lượng beta-carotene cao - một chất chống oxy hóa có khả năng bảo vệ da trước tác hại của tia UV và hỗ trợ cơ thể sản xuất collagen.



Ngoài ra, vitamin A trong cà rốt còn giúp giảm viêm, hỗ trợ cải thiện tình trạng mụn và hạn chế nguy cơ hình thành mụn mới. Cà rốt có thể ăn sống, chế biến thành các món ăn hoặc ép lấy nước uống.



Ớt chuông



Ớt chuông là một trong những loại rau củ giàu vitamin C, dưỡng chất cần thiết cho quá trình tổng hợp collagen. Đồng thời, vitamin C còn giúp bảo vệ làn da khỏi sự tấn công của các gốc tự do.



Không chỉ vậy, vitamin A trong ớt chuông còn góp phần duy trì độ ẩm tự nhiên của da, củng cố hàng rào bảo vệ da, hỗ trợ ngăn ngừa mụn và giảm tình trạng kích ứng. Loại thực phẩm này có thể dùng trong salad, các món xào hoặc làm nguyên liệu chế biến nhiều món ăn khác.



Cà chua



Cà chua chứa lượng lớn vitamin C giúp thúc đẩy quá trình sản sinh collagen, góp phần duy trì độ săn chắc và đàn hồi của da, đồng thời hỗ trợ làm giảm sự xuất hiện của nếp nhăn.



Đặc biệt, lycopene - chất chống oxy hóa nổi bật trong cà chua, có tác dụng bảo vệ da trước các tác nhân gây hại từ môi trường và góp phần giảm nguy cơ mắc một số bệnh lý về da. Cà chua có thể ăn tươi, làm nước ép hoặc sử dụng trong chế biến món ăn hằng ngày.

Những lưu ý để tăng hiệu quả sản sinh collagen



Để hỗ trợ cơ thể sản sinh collagen hiệu quả, cần xây dựng chế độ dinh dưỡng cân bằng với đa dạng các loại rau củ, bổ sung đầy đủ protein từ thịt, cá, trứng, sữa và các loại đậu, đồng thời hạn chế đường và chất béo bão hòa. Bên cạnh đó, nên chế biến rau củ hợp lý để tránh thất thoát dưỡng chất, uống đủ nước mỗi ngày, duy trì giấc ngủ chất lượng và tập luyện thể dục thường xuyên nhằm tăng cường tuần hoàn máu, hỗ trợ nuôi dưỡng làn da từ bên trong. Khi cần thiết, có thể tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để được tư vấn chế độ ăn phù hợp với tình trạng sức khỏe.

Tác giả: Chung Thủy

Nguồn tin: Báo VOV