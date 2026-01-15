Mức phạt năm 2026 cho lỗi không chấp hành hiệu lệnh của CSGT

Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ 2024 có quy định về việc chấp hành báo hiệu đường bộ của người tham gia giao thông.

Cùng với đó, theo quy định tại khoản 4 Điều 9 Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ 2024 có quy định về những hành vi bị nghiêm cấm tuyệt đối khi tham gia giao thông, trong đó: Xúc phạm, đe dọa, cản trở, chống đối hoặc không chấp hành hiệu lệnh, hướng dẫn, yêu cầu kiểm tra, kiểm soát của người thi hành công vụ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Có thể thấy, pháp luật quy định rất rõ hành vi không chấp hành hiệu lệnh của Cảnh sát giao thông là hành vi bị nghiêm cấm khi tham gia giao thông đường bộ. Nếu vi phạm sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật.

Về mức xử phạt đối với hành vi "Không chấp hành hiệu lệnh, hướng dẫn của người điều khiển giao thông", đối với người điều khiển xe ô tô, theo Điểm c, Khoản 9, Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, mức phạt tiền từ 18 đến 20 triệu đồng và bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe theo điểm b, Khoản 16, Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Không chấp hành hiệu lệnh chỉ dẫn của người điều khiển giao thông mà gây tai nạn, người điều khiển xe ô tô sẽ bị áp dụng mức phạt kịch khung dành cho các vi phạm nghiêm trọng gây tai nạn, quy định tại điểm b Khoản 10, Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP là phạt tiền từ 20 đến 22 triệu đồng.

Cùng với đó, người vi phạm còn bị trừ 10 điểm Giấy phép lái xe theo quy định tại điểm d, Khoản 16, Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Trong khi đó, đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, hành vi "Không chấp hành hiệu lệnh, hướng dẫn của người điều khiển giao thông" bị phạt tiền từ 4 đến 6 triệu đồng theo quy định tại điểm d, khoản 7 Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP và bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe theo điểm b, Khoản 13, Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Tương tự như ô tô, khi hành vi vi phạm này gây tai nạn, người điều khiển sẽ bị xử phạt theo Khoản 10, Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP. Cụ thể, phạt tiền từ 10 đến 14 triệu đồng và có hình phạt bổ sung là bị trừ 10 điểm Giấy phép lái xe theo quy định tại điểm d, Khoản 13, Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Đáng chú ý, nếu hành vi không chấp hành hiệu lệnh CSGT gây tai nạn mà dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, người vi phạm sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo khoản 2 Điều 260 Bộ luật Hình sự 2015 được sửa đổi bởi Khoản 72 Điều 1 Luật sửa đổi Bộ Luật Hình Sự 2017.

Theo đó, trường hợp không chấp hành hiệu lệnh của CSGT bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo khoản 2 Điều 260 Bộ luật Hình sự thì có thể bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm.

Hiệu lệnh dừng phương tiện giao thông được thực hiện như thế nào?

Căn cứ Điều 13 Thông tư 73/2024/TT-BCA quy định hiệu lệnh dừng phương tiện giao thông như sau:

- Hiệu lệnh dừng phương tiện giao thông của Cảnh sát giao thông được thực hiện thông qua một trong các tín hiệu hoặc kết hợp đồng thời các tín hiệu sau:

+ Gậy chỉ huy giao thông, còi, loa, tín hiệu ưu tiên của phương tiện giao thông tuần tra, kiểm soát;

+ Các tín hiệu khác theo quy định của pháp luật, gồm: Biển báo hiệu, cọc tiêu, hàng rào chắn.

- Hiệu lệnh dừng phương tiện giao thông khi kiểm soát tại một điểm trên đường giao thông, tại Trạm Cảnh sát giao thông

+ Cán bộ Cảnh sát giao thông lựa chọn vị trí phù hợp, đứng nghiêm, hướng về phía phương tiện giao thông cần kiểm soát, phát hiệu lệnh dừng phương tiện giao thông ở khoảng cách bảo đảm an toàn; tay phải cầm gậy chỉ huy giao thông đưa lên và chỉ vào phương tiện giao thông cần kiểm soát, đồng thời thổi hồi còi dứt khoát, hướng dẫn người điều khiển phương tiện giao thông cần kiểm soát dừng vào vị trí phù hợp, an toàn để kiểm soát;

+ Người điều khiển phương tiện giao thông khi nhận được tín hiệu phải giảm tốc độ và dừng phương tiện giao thông vào vị trí theo hướng dẫn của Cảnh sát giao thông.

- Hiệu lệnh dừng phương tiện giao thông khi đang ngồi trên phương tiện giao thông tuần tra, kiểm soát cơ động

+ Trường hợp phương tiện giao thông tuần tra, kiểm soát đi cùng chiều và ở phía trước phương tiện giao thông cần kiểm soát

Cán bộ Cảnh sát giao thông cầm gậy chỉ huy giao thông đưa sang ngang phía bên phải hoặc bên trái phương tiện giao thông tuần tra, kiểm soát (tùy theo phần đường, làn đường phương tiện giao thông cần kiểm soát đang lưu thông), sau đó đưa lên theo phương thẳng đứng, vuông góc với mặt đất; sử dụng còi, loa, phát tín hiệu ưu tiên của phương tiện giao thông tuần tra, kiểm soát, hướng dẫn người điều khiển phương tiện giao thông cần kiểm soát dừng vào vị trí phù hợp, an toàn để kiểm soát.

Người điều khiển phương tiện giao thông khi nhận được tín hiệu phải giảm tốc độ và dừng phương tiện giao thông vào vị trí theo hướng dẫn của cán bộ Cảnh sát giao thông;

+ Trường hợp phương tiện giao thông tuần tra, kiểm soát đi cùng chiều và ở phía sau phương tiện giao thông cần kiểm soát

Cán bộ Cảnh sát giao thông sử dụng loa, phát tín hiệu ưu tiên của phương tiện giao thông tuần tra, kiểm soát; hướng dẫn người điều khiển phương tiện giao thông cần kiểm soát dừng vào vị trí phù hợp, an toàn để kiểm soát.

Trường hợp cần thiết, nếu bảo đảm an toàn, phương tiện giao thông tuần tra, kiểm soát có thể vượt lên phía trước phương tiện giao thông cần kiểm soát và thực hiện hiệu lệnh dừng phương tiện giao thông theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 13 Thông tư 73/2024/TT-BCA.

Người điều khiển phương tiện giao thông khi nhận được tín hiệu phải giảm tốc độ và dừng phương tiện giao thông vào vị trí theo hướng dẫn của cán bộ Cảnh sát giao thông.

Tác giả: Tuệ Minh

Nguồn tin: Báo VOV