Mua thiết bị gây thiệt hại 18 tỉ đồng, nguyên giám đốc Sở Y tế Bà Rịa - Vũng Tàu bị đề nghị truy tố

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố ông Phạm Minh An - nguyên giám đốc Sở Y tế tỉnh này - cùng 5 bị can khác.