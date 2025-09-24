Mưa kỷ lục trong 37 năm làm tê liệt thành phố ở Ấn Độ, 10 người chết do điện giật

Đường phố Kolkata ngập úng do mưa lớn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân - Ảnh: HINDUSTAN TIMES

Thành phố Kolkata, thủ phủ bang Tây Bengal của Ấn Độ, vừa hứng chịu trận mưa lớn nhất trong vòng 37 năm qua.

Mưa xối xả kéo dài nhiều giờ từ tối 22-9 đến ngày 23-9 gần như làm tê liệt Kolkata và các vùng lân cận, gây ngập úng, ùn tắc giao thông nghiêm trọng. Lượng mưa ghi nhận tại các khu vực phía đông và nam Kolkata từ 195mm đến 332mm.

Một số vụ điện giật chết người đã xảy ra trong mưa lớn, làm ít nhất 10 người thiệt mạng.

Theo báo Indian Express, một nhân viên bảo vệ tại khách sạn đã bị điện giật chết khi bật máy phát điện.

Một người bị điện giật chết tại nhà riêng, một người khác bị điện giật tại xưởng làm việc. Có ít nhất 5 trường hợp được phát hiện tử vong do điện giật ngay trên các con phố ngập nước.

Người và xe lội bộ khi mưa lớn gây ngập úng tại Kolkata hôm 23-9 - Ảnh: HINDUSTAN TIMES

Đại lộ trung tâm ở Kolkata chìm trong biển nước - Ảnh: INDIAN EXPRESS

Hoạt động hàng không cũng bị gián đoạn do ảnh hưởng từ mưa lớn. Hơn 90 chuyến bay đã bị hủy và hơn 90 chuyến khác bị hoãn tại sân bay quốc tế Netaji Subhas Chandra Bose. Tàu hỏa và tàu điện ngầm bị ảnh hưởng nghiêm trọng do đường ray bị ngập nước.

Cục Khí tượng Ấn Độ cảnh báo vùng áp thấp trên Vịnh Bengal có thể tiếp tục gây mưa lớn tại nhiều khu vực ở Nam Bengal.

Ngoài ra, một vùng áp thấp khác dự kiến sẽ hình thành ở Vịnh Bengal quanh ngày 25-9, có khả năng gây thêm mưa lớn trong khu vực.

Thủ hiến bang Tây Bengal Mamata Banerjee hôm 23-9 đã kêu gọi các đảng phái không "chính trị hóa" trận mưa lớn, đồng thời nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu phải là cứu trợ và đảm bảo an toàn cho người dân.

Tác giả: Thanh Hiền

Nguồn tin: tuoitre.vn