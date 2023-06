Mưa giông diện rộng trên khắp cả nước

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (7/6), khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa nhiều nơi trên 70mm như: Hướng Phùng (Quảng Trị) 106.4mm, Trà My (Quảng Nam) 115mm, Trà Hiệp (Quảng Ngãi) 74.2mm, Ia Nan 1 (Gia Lai) 70.2mm, Mỏ Cày (Bến Tre) 71.8mm…

Mưa to dự báo diễn ra khắp cả nước.

Dự báo, ngày và đêm nay, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to và rải rác có giông với lượng mưa 50-100mm, có nơi trên 150mm (chủ yếu vào chiều và tối). Khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 70mm.

Thời tiết ba miền ngày thứ tư (7/6), Thủ đô Hà Nội có mây, có lúc có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày có mưa rào và giông rải rác, đêm có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Tây Nguyên nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

