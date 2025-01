Một trưởng công an huyện xin nghỉ hưu trước 4 năm

Ngày 7-1, tin từ Công an tỉnh Nam Định cho biết đơn vị này vừa tổ chức lễ công bố quyết định về việc nghỉ công tác, hưởng chế độ hưu trí đối với thượng tá Lê Anh Tuấn, Trưởng Công an huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.

Đại tá Nguyễn Hữu Mạnh (phải), Giám đốc Công an tỉnh Nam Định, trao quyết định và tặng hoa tới thượng tá Lê Anh Tuấn, người xin nghỉ hưu trước tuổi

Tại buổi lễ, đại diện Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh Nam Định đã công bố quyết định về việc nghỉ công tác, hưởng chế độ hưu trí đối với thượng tá Lê Anh Tuấn, Trưởng Công an huyện Ý Yên.

Theo Công an tỉnh Nam Định, thượng tá Lê Anh Tuấn có hơn 37 năm học tập, công tác trong lực lượng Công an nhân dân, với 27 năm giữ các chức vụ lãnh đạo, chỉ huy ở nhiều đơn vị, lĩnh vực công tác.

Theo quy định, thượng tá Lê Anh Tuấn còn hơn 4 năm công tác tính đến thời điểm đủ tuổi nghỉ chờ hưu. Tuy nhiên, nhận thức sâu sắc chủ trương của Đảng, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, thượng tá Tuấn đã chủ động tiên phong xin nghỉ hưu trước tuổi, tạo điều kiện thuận lợi trong việc sắp xếp, kiện toàn đội ngũ cán bộ, chủ động nhân sự phục vụ Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 thời gian tới.

Trao quyết định, tặng hoa chúc mừng, đại tá Nguyễn Hữu Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định, đã biểu dương tinh thần chủ động, tiên phong của thượng tá Lê Anh Tuấn; đồng thời ghi nhận những cống hiến, đóng góp của ông đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an tỉnh Nam Định trong hơn 37 năm công tác.

Tác giả: Tuấn Minh

Nguồn tin: Báo Người lao động