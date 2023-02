Một phụ nữ bị lừa bán sang Trung Quốc với giá 30.000 Nhân dân tệ

Ngày 15/2, Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giữ Lô Văn Đức (SN 1990, trú tại bản Chà Lắn, xã Hữu Lập, huyện Kỳ Sơn) để điều tra về tội “Mua bán người”.

Theo đó, năm 2015, Lô Văn Đức trong lúc đi làm ăn tại Trung Quốc có quen biết với một người phụ nữ tên Tư (không rõ địa chỉ) và người phụ nữ này đề nghị Đức về Việt Nam tìm người đưa sang bán sẽ trả công cao.

Đối tượng Đức tại cơ quan công an. (Ảnh: A.T.).

Năm 2016, Lô Văn Đức trở về nhà tại xã Hữu Lập (huyện Kỳ Sơn). Một thời gian sau, chị L.T.U. (SN 1995, trú cùng huyện) đến gặp và nhờ Đức đưa sang Trung Quốc làm ăn.

Sau đó, Đức đón xe khách đưa chị U. ra cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh) rồi đưa sang Trung Quốc bán cho một người đàn ông với số tiền 30.000 Nhân dân tệ. Sau khi bán thành công, người phụ nữ tên Tư chia cho Đức 10 triệu đồng tiền công. Số tiền còn lại Tư giữ.

Cuối năm 2022, chị U. đã trốn được về Việt Nam và làm đơn tố cáo hành vi của Lô Văn Đức.

Tại cơ quan công an, bước đầu Đức đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, Đức đã lừa chị U. sang nước ngoài để lấy chồng và hứa sẽ có tiền đưa về cho gia đình chị.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.

Tác giả: Cảnh Huệ - Phú Hưng

Nguồn tin: Báo Tiền phong