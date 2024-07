Một huyện ở Hà Tĩnh có gần 20 cán bộ bị khởi tố trong một vụ án

Liên quan đến vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Trung tâm Ứng dụng khoa học kỹ thuật và Bảo vệ cây trồng, vật nuôi huyện Can Lộc, sau quá trình điều tra mở rộng, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục củng cố hồ sơ, khởi tố cùng tội danh thêm nhiều trường hợp là lãnh đạo và cán bộ cấp xã, nâng tổng số đối tượng bị khởi tố trong vụ án đến thời điểm này lên 20 bị can.

Trước đó, ngày 17/10/2023, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 01/QĐ-ANĐT về tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Trung tâm Ứng dụng khoa học kỹ thuật và Bảo vệ cây trồng, vật nuôi huyện Can Lộc cửa đóng then cài từ sau khi Giám đốc bị khởi tố.

8 bị can liên quan bị khởi tố, gồm: Phan Xuân Phượng (SN 1980), Giám đốc Trung tâm Ứng dụng Khoa học kỹ thuật và Bảo vệ cây trồng vật nuôi huyện Can Lộc; Lê Thị Hoa (SN 1976), kế toán Trung tâm Ứng dụng Khoa học kỹ thuật và Bảo vệ cây trồng vật nuôi huyện Can Lộc; Trần Xuân Hải (SN 1970), Phó Chánh Thanh tra UBND huyện Can Lộc, nguyên Chủ tịch UBND xã Xuân Lộc; Nguyễn Xuân Chương (SN 1967), Chủ tịch UBND xã Thường Nga; Lê Duy Tiếu (SN 1984), Chủ tịch Hội Nông dân UBND xã Phú Lộc; Đặng Văn Mỹ (SN 1984), Giám đốc Công ty TNHH Nông lâm nghiệp Phương Đông (trụ sở tại TX Hồng Lĩnh); Hoàng Đình Tiến (SN 1983), Giám đốc Công ty CP Giống và Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Bắc Hà (trụ sở tại huyện Lộc Hà); Lê Thị Lan Hương (SN 1991), cán bộ công chức UBND xã Phú Lộc, Can Lộc.

Điều tra mở rộng, Cơ quan ANĐT tiếp tục khởi tố thêm một số bị can là lãnh đạo các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Can Lộc. Cụ thể, tại Đảng ủy, UBND thị trấn Đồng Lộc, 3 lãnh đạo chủ chốt bị khởi tố gồm: Trần Đình Vương, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy thị trấn; Nguyễn Đình Tứ, Phó Bí thư Đảng ủy thị trấn và Nguyễn Bá Tặng, Chủ tịch UBND thị trấn Đồng Lộc.

Tại thị trấn Nghèn, Chủ tịch UBND thị trấn Bùi Viết Hùng và Phó chủ tịch UBND thị trấn Phan Công Lý cũng đã bị khởi tố. Ngoài ra, liên quan đến vụ án nói trên, ông Nguyễn Quốc Việt, nguyên Chủ tịch UBND xã Kim Song Trường và Phó Chủ tịch UBND xã này là ông Phan Văn Hạnh cũng liên đới và bị khởi tố. Ông Trần Thanh Ngọn, Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Lộc và một cán bộ địa chính xã Xuân Lộc cũng nằm trong danh sách 20 bị can đã bị khởi tố trong vụ án nói trên.

Hiện, Ban thường vụ Huyện ủy Can Lộc cũng đã thi hành kỷ luật về mặt Đảng và Chính quyền, cách hết tất cả các chức vụ, khai trừ ra khỏi Đảng đối với các trường hợp vi phạm để phục vụ công tác điều tra.

Tác giả: Thiên Thảo

Nguồn tin: cand.com.vn