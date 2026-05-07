Một bệnh nhi ở Thanh Hóa chết do viêm não Nhật Bản

Bệnh viện Nhi Thanh Hóa - nơi bệnh nhi điều trị - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Trước đó ngày 1-5, bệnh nhi này xuất hiện các triệu chứng sốt cao, đau đầu, nôn, mệt mỏi, nói ngọng, rồi diễn tiến nhanh sang rối loạn ý thức, tăng trương lực cơ.

Sau khi điều trị tại trạm y tế cơ sở không khỏi, bệnh nhi được chuyển đến Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cấp cứu trong tình trạng bệnh nặng.

Dù được các bác sĩ hồi sức, cấp cứu tích cực, thở máy, sử dụng thuốc vận mạch liều cao, nhưng bệnh nhi đã chết ngày 6-5.

Kết quả xét nghiệm ngày 6-5 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa xác định bệnh nhi dương tính với viêm não Nhật Bản.

Được biết, bệnh nhi chưa được tiêm vắc xin phòng viêm não Nhật Bản.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa, qua điều tra dịch tễ, khu vực sinh sống của bệnh nhi có nhiều nguy cơ như gần ao, ruộng, cống rãnh chứa nước, chăn nuôi gia súc, gia cầm, gần cơ sở giết mổ heo.

Ngành y tế Thanh Hóa nhận định đây là ca bệnh viêm não Nhật Bản diễn biến nhanh, nặng, dẫn tới suy đa tạng và sốc không hồi phục.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Trung tâm Y tế Hạc Thành đang triển khai các biện pháp phòng chống dịch như: giám sát sức khỏe người tiếp xúc gần với bệnh nhi, phun hóa chất diệt muỗi diện rộng trong bán kính ít nhất 200m quanh nhà bệnh nhi, xử lý môi trường, rà soát tiêm chủng trên địa bàn.

Ngành y tế Thanh Hóa yêu cầu các đơn vị tăng cường giám sát ca bệnh nghi ngờ, tổ chức tiêm bù, tiêm vét vắc xin viêm não Nhật Bản cho trẻ em, đảm bảo tỉ lệ bao phủ trên 95%.

Bên cạnh đó ngành y tế tỉnh này khuyến cáo người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh như ngủ màn kể cả ban ngày, vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh, di dời chuồng trại chăn nuôi ra xa nơi ở và đưa trẻ đi tiêm vắc xin đầy đủ, đúng lịch.

Khi trẻ có các biểu hiện sốt cao, đau đầu, nôn, co giật hoặc rối loạn ý thức cần đưa ngay đến bệnh viện để được khám, điều trị kịp thời.

Tác giả: Hà Đồng

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ