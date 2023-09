Mỗi tháng trung bình có hơn 200 vụ ly hôn ở một tỉnh miền Trung

Ngày 11/9, tin từ Toà án nhân dân tỉnh Quảng Bình cho biết, trong 8 tháng đầu năm 2023, Toà án nhân dân các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh đã phải giải quyết 1.575 vụ ly hôn, đồng thời đang giải quyết và vận động hoà giải 93 vụ.

Tính ra mỗi tháng trên địa bàn tỉnh này, Toà án nhân dân đã phải giải quyết hơn 200 vụ nộp đơn ly hôn.

Toà án nhân dân tỉnh Quảng Bình, nơi giải quyết nhiều vụ ly hôn trong thời gian qua.

Theo thống kê của Toà án nhân dân tỉnh Quảng Bình, các cặp vợ chồng nộp đơn ly hôn có độ tuổi từ 25 đến 45 tuổi. Nguyên nhân ly hôn mà các cặp vợ chồng đưa ra chủ yếu là do không hợp nhau, chán nhau. Và số còn lại do, vợ hoặc chồng đi xuất khẩu lao động, ly hôn để kết hôn với người mới; do làm ăn thất bại, khó khăn về kinh tế…

Các cặp vợ chồng ly hôn thường gây thiệt thòi cho con cái về mặt tình cảm (ảnh minh hoạ).

Được biết, khi nhận hồ sơ ly hôn của các cặp vợ chồng, Toà án nhân dân đã luôn mở phiên toà hoà giải, song các cặp vợ chồng trẻ đã ra toà rất ít khi quay lại, nên tỷ lệ hàn gắn rất thấp. Việc nhiều cặp vợ chồng ly hôn đã gây ra một số hệ luỵ trong đời sống xã hội, đặc biệt là gây thiệt thòi lớn về mặt tình cảm cho những đứa trẻ khi ba mẹ ly hôn.

