Mở cổng làm rơi chìa khóa vào trong, bước xử lý tiếp đó của vợ khiến chồng khóc thét khi xem lại camera

Mới đây, cư dân mạng đang truyền tay nhau đoạn clip ghi lại cảnh tượng khá hài hước xảy ra tại một gia đình nhỏ. Đoạn clip này được trích xuất từ camera an ninh, được người chồng đăng tải và chia sẻ như sau: "Mở cổng làm rơi chìa khóa vào trong, thay vì nhặt lên thì vợ em nó chọn cách mở "nhẹ nhàng" hơn".

Theo đoạn clip ghi lại, khoảng 20h49 ngày 2/1 vừa qua, cô vợ đi xe máy về đến cổng nhà và định mở cửa để vào trong. Tuy nhiên, do bất cẩn nên khi chưa mở khóa xong nhưng chìa lại rơi vào bên trong và không thể lấy lại được.

Lúc này, cô vợ không đắn đo gì mà "tung cước" đạp đúng 3 phát, cửa cổng tự mở toang ra. Sau đó, cô vợ bình tĩnh dắt xe vào nhà và khóa cổng lại như bình thường.

Người chồng sau khi xem lại camera không khỏi "thất kinh" trước màn "tung cước" của vợ. Đoạn clip này được chia sẻ lên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người cũng phải bật cười trước cô vợ mạnh mẽ này.

"Nhìn sơ là thấy gia đình này khá hạnh phúc, vợ chồng chắc không bao giờ cãi vả đâu nhỉ?"

"Cô em mặc váy mà tung cước cỡ đó, chồng còn rén huống chi người khác"

"Anh chồng cứ nhìn cánh cửa mà rút kinh nghiệm cho bản thân nhé".

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: saostar.vn