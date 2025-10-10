Kết quả kiểm tra vụ hiệu trưởng ký cho vợ thuê căng tin và lập quỹ trái quy định 2,9 tỉ đồng

Trường THCS Hồ Thị Kỷ được xây dựng với kinh phí hàng chục tỉ đồng, và dính nhiều "lùm xùm" - Ảnh: THANH HUYỀN

Ngày 9-10, một lãnh đạo UBND xã Định Thành, tỉnh Cà Mau cho biết đơn vị đã có thông báo kết quả giải quyết tố cáo đối với ông Trần Quốc Dũng - Hiệu trưởng Trường THCS Hồ Thị Kỷ - đến người có liên quan và đã có báo cáo bằng văn bản gửi đến UBND tỉnh và Ban Nội chính để xin ý kiến.

Theo kết quả xác minh, từ năm 2017 đến nay Trường THCS Hồ Thị Kỷ đã cho thuê căng tin và nhà xe khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép, vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản công. Hợp đồng cho thuê được ông Dũng ký với bà Phan Thị Hồng Mai (vợ của ông), cũng là giáo viên của trường, được xác định là vi phạm quy định về phòng, chống tham nhũng.

Ngoài ra trường còn nhận tiền hoa hồng từ các dịch vụ liên kết như tin nhắn Edu, đồng phục học sinh, bảo hiểm tai nạn… Toàn bộ các khoản thu này bao gồm tiền cho thuê căng tin, nhà xe và hoa hồng được thống kê hơn 2,9 tỉ đồng trong giai đoạn từ đầu năm 2017 đến tháng 7-2025.

Nguồn tiền được xác định giao cho thủ quỹ quản lý và chi theo chỉ đạo của Hiệu trưởng, không hạch toán vào sổ sách kế toán, cũng không báo cáo với hội đồng trường. Tổ kiểm tra xã Định Thành nhận định đây là hành vi lập quỹ ngoài sổ sách, sai quy định tài chính của Nhà nước.

Từ kết quả xác minh, tổ kiểm tra kiến nghị xem xét kỷ luật các cá nhân liên quan gồm: ông Trần Quốc Dũng (Hiệu trưởng), ông Lâm Văn Thủ (Chủ tịch Công đoàn), bà Nguyễn Thị Cẩm Tú (Kế toán) và bà Đỗ Mỹ Lẹ (Thủ quỹ của trường).

Tổ kiểm tra cũng đề nghị Chủ tịch UBND xã Định Thành xem xét chuyển hồ sơ vụ việc sang cơ quan điều tra để làm rõ hành vi lập quỹ sai quy định tại Trường THCS Hồ Thị Kỷ.

