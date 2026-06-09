Biệt thự sang trọng 60 tỷ đồng của 'nữ diễn viên giàu nhất miền Bắc' Lã Thanh Huyền

Sau khi lập gia đình, Lã Thanh Huyền vẫn thỉnh thoảng xuất hiện trên màn ảnh và tham gia một số hoạt động nghệ thuật, tuy nhiên tần suất không còn dày đặc như trước. Nữ diễn viên dành nhiều thời gian hơn để chăm lo cho gia đình và vun vén tổ ấm