Biệt thự sang trọng 60 tỷ đồng của 'nữ diễn viên giàu nhất miền Bắc' Lã Thanh Huyền

Không gian bên trong căn biệt thự của Lã Thanh Huyền
Là gương mặt quen thuộc của màn ảnh VTV, Lã Thanh Huyền không chỉ ghi dấu với các vai diễn ấn tượng mà còn gây chú ý bởi cuộc sống giàu có cùng hoạt động kinh doanh riêng. Cô thường được khán giả nhắc đến với danh xưng “nữ diễn viên giàu nhất miền Bắc” nhờ khối tài sản đáng kể tích lũy từ cả nghệ thuật lẫn kinh doanh.
Theo tìm hiểu, người đẹp Lã Thanh Huyền hiện là bà chủ của chuỗi 10 siêu thị gia đình. Đồng thời, cô cũng là tổng giám đốc một công ty riêng
Trên trang cá nhân, nữ diễn viên thường xuyên cập nhật những hình ảnh về cuộc sống đời thường. Cô xuất hiện với phong cách thời trang hàng hiệu, tận hưởng những chuyến đi và khoảnh khắc vui vẻ ở nhiều nơi
Sau khi lập gia đình, Lã Thanh Huyền vẫn thỉnh thoảng xuất hiện trên màn ảnh và tham gia một số hoạt động nghệ thuật, tuy nhiên tần suất không còn dày đặc như trước. Nữ diễn viên dành nhiều thời gian hơn để chăm lo cho gia đình và vun vén tổ ấm
Cô và chồng có hai cậu con trai khôi ngô, tuấn tú
Cả gia đình cô hiện đang sinh sống trong có căn biệt thự sang trọng khoảng 60 tỷ đồng rộng 600m² tại Hà Nội
Không gian bên trong biệt thự được thiết kế theo phong cách châu Âu hiện đại, với cách bài trí hài hòa và tinh tế, tạo cảm giác sang trọng
Ở đây, Lã Thanh Huyền bố trí đường đi bằng đá, hồ cá koi và trồng nhiều loài cây, hoa rực rỡ, tạo nên một khu vườn vừa sang trọng vừa gần gũi
đi kèm sân vườn 150m² được thiết kế thoáng đáng, hài hòa với thiên nhiên
Khu vườn của biệt thự còn sở hữu tầm nhìn hướng ra sông, mang đến không gian vô cùng “chill” và thư giãn. Đây là nơi lý tưởng để cô tận hưởng những phút giây yên bình giữa thiên nhiên ngay trong chính ngôi nhà của mình
Nếu không gian bên ngoài bề thế thì nội thất bên trong biệt thự của Lã Thanh Huyền lại gây ấn tượng bởi sự xa hoa
Ngôi nhà được bài trí tinh tế với toàn bộ nội thất nhập khẩu từ Đức, Ý, Bồ Đào Nha…, tạo nên tổng thể đẳng cấp và hài hòa trong từng góc nhìn
Góc phòng ăn trong biệt thự của diễn viên Lã Thanh Huyền gây ấn tượng với chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ, bàn đá tự nhiên và nội thất dát sắc vàng tinh tế
Không gian thờ tự được bài trí trang nghiêm, ấm cúng trong ngôi nhà của nữ diễn viên. Mâm lễ đầy đủ, sắc đỏ may mắn cùng những chi tiết truyền thống thể hiện sự trân trọng các giá trị gia đình và nét đẹp văn hóa Việt
|Lã Thanh Huyền sinh năm 1985, là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh Việt với nhiều bộ phim phát sóng giờ vàng của VTV như Zippo, mù tạt và em, Thiên thần bé nhỏ, Đi về phía mặt trời, Linh lan trắng...
Tác giả: Minh Hoàng
Nguồn tin: thuonggiaonline.vn