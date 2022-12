Miền Bắc sắp đón không khí lạnh mạnh, nhiệt độ giảm sâu

Miền Bắc sắp bước vào đợt rét đậm, rét hại mới. Ảnh: TTXVN.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, miền Bắc đang bước vào cao điểm của mùa rét năm nay, không khí lạnh liên tục bổ sung khiến trời rét kéo dài.

Dự báo trong 24 đến 48 giờ tới, phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại.

Phía Đông Bắc Bộ đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; riêng phía Bắc trưa chiều trời nắng. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Định có mưa rào vài nơi; riêng đêm 12/12 có mưa, mưa rào rải rác. Phía Bắc trời lạnh. Các khu vực khác thì chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Trước khi đón không khí lạnh tăng cường mạnh vào cuối tuần, trong tuần (12 - 16/12), miền Bắc trời hửng nắng nhưng nền nhiệt đêm ngày khá chênh lệch với thấp nhất vùng đồng bằng từ 11 - 14 độ C, vùng núi từ 8 - 11 độ C và cao nhất từ 18 - 20 độ C.

Đến khoảng cuối tuần (16-17/12), một đợt không khí lạnh có cường độ rất mạnh được bổ sung, khiến toàn miền Bắc chìm sâu trong giá rét.

Theo đó, vùng núi và trung du Bắc Bộ từ ngày 17 - 22/12 trời rét đậm, rét hại. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ ngày 17 - 22/12 trời rét đậm, có nơi rét hại. Khu vực Trung và Nam Trung Bộ từ ngày 16 - 22/12 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng dự báo, từ nửa cuối tháng 12 đến nửa đầu tháng 1/2023, không khí lạnh sẽ gia tăng cường độ và tần suất hoạt động, các tỉnh miền Bắc có khả năng xảy ra rét đậm, rét hại. Nhiệt độ trung bình trên cả nước thời kỳ này được nhận định thấp hơn so với trung bình nhiều năm từ 0,5 - 1 độ C.

Tác giả: Thu Trang

Nguồn tin: Báo Tin tức