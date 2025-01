Miền Bắc chuẩn bị đón không khí lạnh rất mạnh, có nơi cực kỳ rét

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/1, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

Khu vực Trung Trung Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng. Phía Bắc đêm và sáng trời rét. Các khu vực khác ngày nắng, đêm không mưa. Trạng thái thời tiết nêu trên tại Hà Nội và nhiều nơi ở miền Bắc còn duy trì đến ngày 25/1.

Đáng chú ý theo dự báo, do ảnh hưởng bởi 2 đợt không khí lạnh tăng cường nên đêm 25 và ngày 26/1, thời tiết Hà Nội và nhiều nơi ở miền Bắc có mưa nhỏ rải rác, nhiệt độ giảm. Từ ngày 27 đến ngày 30/1, thời tiết Hà Nội và nhiều nơi ở miền Bắc ít mưa; trời rét đậm, rét hại, nhiệt độ ban đêm và sáng sớm ở mức 10-13 độ C, trưa và chiều ở mức 16-20 độ C.

Từ đêm 23/1 đến ngày 31/1, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; trưa chiều trời nắng; riêng đêm 25-26/1 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đêm và sáng trời rét; vùng núi có nơi rét đậm, rét hại; có khả năng xảy ra rét đậm, rét hại, ở Bắc Bộ từ đêm 26/1, ở Bắc Trung Bộ từ ngày 27/1; vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, sương muối.

Khu vực Trung Trung Bộ có mưa vài nơi; từ ngày 26/1 có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Phía Bắc đêm và sáng trời rét, từ ngày 26/1 trời rét. Các khu vực khác: đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đến cuối tháng 2, không khí lạnh miền Bắc gia tăng cường độ

Nhận định về thời tiết thời gian tới, bà Trần Thị Chúc, chuyên gia khí tượng cho biết, từ nay đến 20/2, nhiệt độ trung bình khu vực từ Nghệ An đến Phú Yên phổ biến thấp hơn so với trung bình nhiều năm từ 0,5-1,0 độ C; các khu vực còn lại phổ biến xấp xỉ TBNN cùng thời kỳ, riêng Nam Bộ có nơi cao hơn 0,5-1,0 độ C.

Tổng lượng mưa tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ phổ biến thấp hơn từ 10-20mm so với TBNN; khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ.

Trong thời kỳ từ ngày 21/1-20/2/2025, không khí lạnh có xu hướng hoạt động mạnh hơn so với TBNN cùng thời kỳ, gây nhiều ngày rét đậm, rét hại.

Trong thời kỳ dự báo, khu vực Trung Bộ có khả năng xuất hiện một số ngày mưa rào rải rác và có nơi có dông. Khả năng tác động đến môi trường, điều kiện sống, cơ sở hạ tầng, các hoạt động kinh tế-xã hội: Không khí lạnh có khả năng gây ra gió mạnh, sóng lớn ảnh hưởng đến các hoạt động cùa tàu thuyền.

Dự báo thời tiết trên đất liền, không khí lạnh có thể gây ra nhiều ngày rét đậm, rét hại ở các tỉnh miền Bắc, nguy cơ kèm theo sương muối và băng giá gây ảnh hưởng lớn đến vật nuôi, cây trồng và sức khỏe của người dân, đặc biệt khu vực vùng núi phía bắc.

Tác giả: Trúc Chi (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn