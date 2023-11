Microsoft chính thức phát hành bản cập nhật Windows 11 23H2

Phát ngôn viên của Microsoft cho biết công ty hiện phát hành bản cập nhật Windows 11 23H2 trong một phạm vi hạn chế nhằm triển khai các tính năng và chức năng mới đến người dùng. Điều này được thực hiện thông qua trải nghiệm cập nhật quen thuộc, nhanh chóng và đáng tin cậy.

Trong thực tế phạm vi tính năng triển khai thực sự bị hạn chế, một phần do công ty đã phát hành một bản cập nhật khá lớn vào cuối tháng 9 nhằm đưa tính năng Copilot AI, cũng như các tính năng AI trong Paint và các thay đổi đối với OneDrive, Photos và Windows Backup. Về cơ bản, 23H2 tập trung vào một số thay đổi đối với Teams và quản lý ứng dụng.

Chức năng Chat tích hợp trong Windows 11 hiện đang trở thành một phần miễn phí của Microsoft Teams, được ghim vào thanh tác vụ (taskbar) theo mặc định. Người dùng có thể gửi và nhận tin nhắn SMS từ Microsoft Teams. Các nhóm cũng có chức năng People mới để tìm những người mà người dùng đang muốn liên hệ. Bên cạnh đó còn có WDDM 3.2 (Windows Display Driver Model 3.2) và HLSL Shader Model 6.8 như một phần của bản cập nhật 23H2.

Đối với các ứng dụng, những ứng dụng đi kèm với Windows 11 sẽ được tách biệt khỏi những ứng dụng người dùng cài đặt. Trong phần All apps của menu Start, phần mềm đó sẽ được gắn nhãn “system”. Thay vì được tìm thấy trong Settings > Apps > Installed Apps, chúng sẽ xuất hiện trong Settings > System > System Components.

Nếu là thành viên của chương trình Windows Insiders, người dùng có thể đã có những tính năng này. Nhưng với Windows 23H2, việc triển khai chúng sẽ trở nên rộng rãi hơn.

Giống như các bản cập nhật trước, 23H2 sẽ được phát hành thông qua công nghệ có thể phát hiện các thông số kỹ thuật, từ đó triển khai bản cập nhật khi Microsoft xác nhận rằng phần lớn hệ thống sẽ không gặp phải các vấn đề về tính tương thích. Những người muốn bản cập nhật mới nhất cần truy cập vào Settings > Windows Update, sau đó kích hoạt chức năng “Get the latest updates as soon as they’re available”.

Tác giả: CTV Kiến An

Nguồn tin: vov.vn