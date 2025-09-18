“Mì nhà giàu” không dành cho người lương 5 triệu, ăn 1 tô là “cháy túi”

Tiệm mì gây tranh cãi, liên tục tạo "cú sốc" về giá

Một tiệm mì ở Hàng Châu, Chiết Giang, Trung Quóc từng gây tranh cãi gay gắt trên mạng xã hội vì bán một tô mì với giá 558 NDT (hơn 2 triệu NDT). Tuy nhiên giờ đây, tô mì đó lại được xếp vào phân khúc “rẻ tiền” ở cửa hàng này.

Mới đây, tiệm mì đã giới thiệu thêm một số món mì mới với giá lần lượt là 1888 (6,7 triệu đồng), 2188 (7,8 triệu đồng) và 2208 NDT (7,9 triệu đồng), một lần nữa khiến cư dân mạng xứ Trung “xôn xao”.

Ông Wu (46 tuổi), chủ cửa hàng cho biết, ông hiểu rõ khách hàng của mình và tin rằng họ sẽ quan tâm đến thực đơn mới. Ông là đầu bếp duy nhất ở đây và món mì của ông có điểm đặc trưng là không dầu mỡ, không bị vón cục.

Thực đơn đắt đỏ của tiệm mì

Món mì đắt nhất - “mì xào sốt cà chua Ao Shi Ban Chuan” được kết hợp với nhiều nguyên liệu như hành tây, cà chua, tôm đỏ, lươn thái lát. Đặc biệt còn có hai nguyên liệu đắt tiền là trứng cá tầm và bào ngư nhỏ.

Một số cư dân mạng cho rằng mức giá hơn 2.000 NDT cho một bát mì là quá cao, trong khi những người khác tin rằng nó chắc chắn sẽ thu hút khách hàng.

Được biết, mì xào Ban Chuan là một món ăn vặt đặc sản ở khu vực Thượng Hải - Hàng Châu, sử dụng nguyên liệu chính là mì triều kiềm (khi nhào bột, người ta thêm kiềm thực phẩm để điều chỉnh độ pH, giúp sợi mì sau khi nấu chín có lớp dầu bóng bọc bên ngoài nhưng nước dùng lại không dính dầu).

Món mì đắt đỏ được ông Wu cho ra mắt vào cuối tháng 8 vừa qua. Chỉ trong chưa đầy nửa tháng, hơn 10 bát mì loại 2.188 NDT đã được bán, trong khi hai loại còn lại chưa có khách đặt.

Tại tiệm mì, ông Wu là đầu bếp duy nhất, ngoài ra, có thêm hai nhân viên khác. Thông thường sẽ mất khoảng 15 phút để chuẩn bị một bát mì.

Đầu tháng 9, nhân viên Cục Quản lý và Giám sát Thị trường quận Thương Thành, Hàng Châu cho biết họ vẫn chưa rõ về vấn đề một tô mì có giá hơn 2.000 NDT. Các tiểu thương có quyền định giá và nên niêm yết giá rõ ràng. Người tiêu dùng cũng có thể lựa chọn tiêu dùng một cách công bằng. Một nhân viên khác của Cục Quản lý và Giám sát Thị trường tiết lộ, gần đây họ đã ghé thăm tiệm mì và không phát hiện bất kỳ vấn đề gì về an toàn thực phẩm.

