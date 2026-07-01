Messi sáng cửa đoạt Quả bóng Vàng thứ 9

Từ chỗ bị xem ‘bên lề’ trong cuộc đua Quả bóng Vàng 2026, thủ quân Argentina vươn lên thành ứng viên số một sau màn trình diễn rực sáng tại Bắc Mỹ.

Chỉ 2 tháng trước, khả năng siêu sao 39 tuổi tranh Quả bóng Vàng còn bị xem là điều viển vông. Tuy nhiên, 8 bàn thắng, 4 kiến tạo cùng tấm vé chung kết của Argentina đã đưa Messi trở lại vị trí quen thuộc trong cuộc đua danh hiệu cá nhân danh giá nhất bóng đá.

Báo L'Équipe gọi đây là 'cuộc ngược dòng khác' của Messi. Nhật báo Pháp cho rằng đội trưởng Argentina gần như chắc chắn trở lại danh sách 30 đề cử, sau 2 năm liên tiếp vắng mặt vì thi đấu cho Inter Miami tại MLS.

Lionel Messi ghi bàn mở tỉ số cho Argentina trong trận thắng đầy căng thẳng trước Cape Verde ở vòng 1/16 World Cup 2026. Ảnh: Getty.

Lần gần nhất Messi được đề cử là năm 2023, khi anh giành Quả bóng Vàng thứ 8 nhờ chức vô địch World Cup 2022.

Việc rời châu Âu khiến anh dần khuất khỏi tâm điểm, thậm chí không có tên trong hai kỳ gần nhất dù Argentina vô địch Copa America 2024, trong khi đó Rodri và Ousmane Dembele lần lượt đăng quang.

World Cup một lần nữa trở thành bệ phóng lớn nhất cho anh. Thực tế, Fabio Cannavaro từng giành giải năm 2006 sau khi cùng Ý vô địch thế giới, còn chính Messi vượt các đối thủ có thành tích CLB nổi bật để chiến thắng năm 2023.

Tại giải năm nay, Messi đang ‘nâng bước’ đội tuyển quê hương. Anh thực hiện quả phạt góc mang tính quyết định trước Cape Verde, ghi bàn gỡ hòa khi Argentina cận kề thất bại trước Ai Cập, rồi kiến tạo cả 2 bàn trong cuộc lội ngược dòng thắng Anh 2-1 ở bán kết.

L'Équipe nhận xét Messi liên tục ‘cứu’ Argentina, luôn xuất hiện đúng thời điểm đội tuyển đứng trước nguy cơ bị loại. Phong độ ấy khiến cầu thủ gần 40 tuổi từ một người gần như bị lãng quên trở thành ứng viên hàng đầu Quả bóng Vàng 2026.

Kết quả trận chung kết với Tây Ban Nha có thể định đoạt tất cả. Nếu như Argentina bảo vệ thành công ngôi vô địch, Messi nhiều khả năng trở thành lựa chọn áp đảo của hội đồng bình chọn và nâng kỷ lục lên 9 Quả bóng Vàng.

Cục diện sẽ cân bằng hơn nếu Tây Ban Nha đăng quang. Khi đó, Lamine Yamal có thể tạo cú hích quyết định nếu tỏa sáng như Zinedine Zidane tại World Cup 1998.

Rodri được đánh giá cao bởi vai trò trung tâm, trong khi Dani Olmo và Fabian Ruiz cũng sở hữu lợi thế riêng nếu như đội bóng châu Âu hạ bệ đại diện Nam Mỹ.

Lautaro Martinez cũng có thể chen vào cuộc đua nếu trở thành người hùng trận chung kết, nhưng khả năng này được đánh giá không cao.

Nhiều đối thủ khác đã mất lợi thế sau khi đội tuyển dừng bước tại Bắc Mỹ. Dembele và Michael Olise chưa tạo được dấu ấn đủ mạnh, Kylian Mbappe cùng Erling Haaland có thống kê cá nhân nổi bật nhưng thiếu danh hiệu lớn. Vitinha, Joao Neves, Nuno Mendes, Jude Bellingham, Harry Kane và Declan Rice cũng không còn nhiều cơ hội.

Các nhà cái hiện đặt tỷ lệ Messi chiến thắng 6/4 (đặt 4 ăn 6), đưa anh vượt Kane để trở thành ứng viên số một. Mbappe đứng tiếp theo, sau đó là Yamal, Rodri, Dembele, Bellingham và Olise.

L'Équipe và France Football cùng lựa chọn danh sách 30 đề cử Quả bóng Vàng 2026, trước khi các nhà báo đại diện những quốc gia thuộc top 100 FIFA bỏ phiếu. Thành tích được tính từ ngày 1/8/2025 đến 31/7/2026, còn lễ trao giải diễn ra ngày 26/10 tại London - Anh.

Messi hiện giữ kỷ lục 8 lần chiến thắng vào các năm 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 và 2023.

Tác giả: Như Yên

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn