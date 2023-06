Mâu thuẫn, mang xăng và bình ga tới đốt nhà em trai

Ngày 1-6, tin từ Công an tỉnh Bắc Giang cho biết Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh này vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Từ Minh Toán (SN 1959, trú tại xã Yên Mỹ, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) về tội "Giết người".

Từ Minh Toán và hiện trường vụ án. Ảnh: Công an cung cấp

Cảnh sát xác định do mâu thuẫn trong nội bộ gia đình, khoảng 1 giờ 30 phút rạng sáng ngày 27-5, Từ Minh Toán mang theo 1 bình gas và 10 lít xăng trèo tường vào khu vực hiên nhà chính của em trai là ông T.V.Th. (SN 1965, trú tại thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang) rồi dùng bật lửa đốt. Khi Toán đang chuẩn bị tiếp tục đốt khu vực hiên nhà ngang thì bị gia đình ông Th. phát hiện, bắt giữ.

Sau đó, người dân đã báo lên sự việc lên cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với người dân quanh đó dập tắt đám cháy nên không gây hậu quả về người.

Đâm anh ruột trọng thương sau buổi nhậu ở đám giỗ Ngày 1-6, TAND TP Đà Nẵng xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Huỳnh Kim Tính (SN 1986, trú phường An Hải Tây, quận Sơn Trà) 13 năm tù về tội "Giết người". Theo cáo trạng, trưa 24-8-2022, Tính cùng cha là ông Huỳnh Kim Thông (SN 1938 và anh trai là Huỳnh Kim Quý (SN 1976) đi dự đám giỗ. Xong tiệc, ông Thông và anh Quý về trước, Tính ở lại uống bia. Tối cùng ngày, Tính về nhà thấy anh trai và cha đang uống bia trước sân liền nói "dọn chỗ bàn nhậu để tui ngủ". Thấy Tính đã say nên anh Quý dọn bàn đi chỗ khác. Tính đi theo, nói với anh trai: "Ba lớn tuổi rồi mà ông cứ rủ nhậu hoài". Hai anh em cãi nhau, Tính lấy ly thủy tinh đánh vào sau gáy anh Quý. Sau đó, Tính vào bếp lấy kéo đâm anh ruột trọng thương (thương tích cơ thể 9%). Tại tòa, Tính khai vì đã ngấm hơi men và bị anh trai đánh lại nên không làm chủ được hành vi. Huỳnh Kim Tính bị tuyên phạt 13 năm tù vì đâm anh trai trọng thương Trước đó, năm 2003, Huỳnh Kim Tính từng bị đưa vào trường giáo dưỡng do nhiều lần vi phạm pháp luật. Đến năm 2013, Tính bị TAND quận Hải Châu, TP Đà Nẵng tuyên phạt 3 năm tù về tội "Cố ý gây thương tích". Hải Định

Tác giả: Ninh Cơ

Nguồn tin: Báo Người lao động