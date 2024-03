Mẫu iPhone rất đáng mua trong tầm giá dưới 15 triệu

Màn hình lớn thao tác thoải mái

iPhone 14 Plus được trang bị màn hình có kích thước lớn 6.7 inch như iPhone 14 Pro Max, đi kèm tấm nền Super Retina XDR OLED, có độ phân giải 2.778 x 1.284 pixel, cho hình ảnh hiển thị cực sắc nét, màu sắc sống động, thỏa mãn nhu cầu thị giác của bất kỳ ai.

iPhone 14 Plus được ra mắt từ năm 2022. Đây là chiếc điện thoại có phiên bản sở hữu kích thước ngang bằng chiếc 14 Pro Max cùng loạt tính năng ấn tượng.

Bên cạnh đó với độ sáng lên đến 800 nits, chiếc điện thoại vẫn đảm bảo chất lượng hiển thị ngay cả trong điều kiện ánh sáng mạnh.

Nhiều màu sắc thời thượng

Bộ sưu tập màu của iPhone 14 Plus chắc chắn sẽ không khiến bạn thất vọng với nhiều màu trẻ trung, thời thượng đáp ứng đầy đủ cá tính, phong cách của người dùng.

Các màu bao gồm: đỏ, xanh, trắng, vàng, tím, đen. Kết hợp với khung nhôm và lớp kính Ceramic Shield còn giúp tổng thể cao cấp và hiện đại, nâng tầm trải nghiệm người dùng rất tốt.

Chip A15 Bionic cho hiệu năng ấn tượng

iPhone 14 Plus được trang bị con chip A15 Bionic. Mặc dù đây không phải là chip mới ở thời điểm giới thiệu nhưng đây vẫn là chipset mạnh mẽ trên thị trường.

Với A15 Bionic, người dùng hoàn toàn có thể trải nghiệm tốc độ xử lý mượt mà, ổn định, sử dụng dài lâu trong nhiều năm mà không cần "lên đời" điện thoại.

Dung lượng pin vượt trội

Dung lượng pin của iPhone 14 Plus đã được cải tiến hơn so với thế hệ trước. Theo Apple, hãng công bố iPhone 14 Plus có thời lượng pin tốt nhất từ trước đến nay.

Nếu bạn thắc mắc “có nên mua iPhone 14 Plus?” không, thì việc đổi sang phiên bản mới này sẽ khiến bạn ngạc nhiên về thời lượng pin.

Camera ấn tượng

Cụm camera trên iPhone 14 Plus cực kỳ giống với model iPhone 13, đều là các camera chính và camera góc rộng có độ phân giải 12MP.

Đặc biệt, điện thoại còn được nâng cấp chụp thiếu sáng, giúp bạn sở hữu những tấm ảnh sắc nét dễ dàng trong nhiều điều kiện sáng khác nhau.

Cụ thể, camera chính với khẩu độ f/1.5, kích thước điểm ảnh 1.9 micromet, tích hợp chống rung quang học OIS, cố định khung hình chắc chắn, mang tới khả năng thu sáng hơn 49%.

Đối với camera góc siêu rộng, người dùng sẽ tận hưởng chụp thiếu sáng hơn gấp 2 lần.

Hiện nay, iPhone 14 Plus đang có giá bán từ 14,4 triệu đồng.

Tác giả: Như Khánh

Nguồn tin: saostar.vn