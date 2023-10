Mẩu da trong móng tay thi thể nữ giới tố nghịch tử máu lạnh

Kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, bước đầu cơ quan điều tra xác định, nạn nhân tử vong do ngạt thở vì bị bóp cổ. Dấu vết trên tử thi cho thấy, khi sự việc xảy ra có sự vật lộn, giằng co giữa hung thủ và nạn nhân. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Giang đã quyết định thành lập Ban chuyên án để đấu tranh, làm rõ. (Ảnh minh họa, nguồn Internet)