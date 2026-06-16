Masan 5 năm liền vào Top 50 doanh nghiệp bền vững

Giải thưởng Top 50 Doanh nghiệp Phát triển bền vững tiêu biểu Việt Nam (CSA) do Tạp chí Nhịp cầu đầu tư tổ chức. Chương trình là một trong những hệ thống đánh giá ESG uy tín, có chiều sâu dựa trên ba trụ cột cốt lõi: môi trường (E), xã hội (S) và quản trị doanh nghiệp (G). Hội đồng thẩm định quy tụ nhiều tổ chức tài chính, kiểm toán và tư vấn quốc tế như HSBC Việt Nam, PwC Việt Nam, Deloitte Việt Nam, Schneider Electric, VinaCapital, Talentnet cùng Viện Nghiên cứu và Phát triển Kinh tế tuần hoàn (ICED) thuộc Đại học Quốc gia TP HCM.

Năm nay, Masan được ghi nhận tại hai hạng mục Hoạt động trách nhiệm xã hội nổi bật và Quản trị doanh nghiệp xuất sắc. Theo đại diện Masan, việc liên tiếp được xướng tên trong 5 năm cho thấy đơn vị duy trì nền tảng ESG ổn định và từng bước nâng cao chất lượng thực thi qua các giai đoạn phát triển. Kết quả cũng thể hiện các hoạt động ESG của doanh nghiệp không chỉ dừng lại ở bề rộng quy mô, mà đã đi vào chiều sâu chất lượng của từng cấu phần cụ thể.

Khu vực bảo vệ môi trường tại Masan High-Tech Materials. Ảnh: Masan

Trước đó, hồ sơ năng lực bền vững của đơn vị cũng được các tổ chức quốc tế ghi nhận. Tập đoàn được Fortune đưa vào danh sách 100 Nơi làm việc tốt nhất Đông Nam Á, đồng thời được HR Asia vinh danh là Nơi làm việc tốt nhất châu Á trong ba năm liên tiếp từ 2023 đến 2025.

Từ định hướng chung của tập đoàn, các công ty thành viên như Masan Consumer (MCH) cùng WinCommerce (WCM) đã chủ động cụ thể hóa chiến lược ESG, biến các cam kết quản trị và môi trường thành tiêu chuẩn xuyên suốt chuỗi giá trị, từ sản xuất đến trải nghiệm mua sắm hàng ngày.

Không gian làm việc tại doanh nghiệp. Ảnh: Masan

Tại các nhà máy MCH, chiến lược ESG định lượng hóa qua ba trụ cột. Về quản trị, an toàn, 100% nhà máy đạt chuẩn an toàn thực phẩm quốc tế (FSSC 22000, ISO 22000, HACCP), 93% đạt ISO 50001 và 85,71% đạt ISO 45001. Về phát thải, MCH đã cắt giảm 18% Scope 1 (Phạm vi 1 - là lượng khí thải nhà kính trực tiếp phát sinh từ các nguồn do chính doanh nghiệp sở hữu hoặc kiểm soát) nhờ chuyển đổi từ dầu sang điện, nâng tỷ lệ năng lượng tái tạo lên 49,05% tổng tiêu thụ năm 2025, dù Scope 1 và 2 tăng 29% do mở rộng sản lượng.

Tổ hợp nhà máy chế biến Masan MeatLife. Ảnh: Masan

Với tài nguyên và môi trường, MCH tiếp tục nâng cao hiệu quả sử dụng nước, năng lượng, quản lý chất thải trong hoạt động sản xuất. So với năm 2024, lượng nước sử dụng trên mỗi đơn vị thành phẩm tiếp tục giảm, trong khi 100% nước thải được xử lý đạt chuẩn và phần lớn chất thải tái sử dụng hoặc xử lý theo hướng hạn chế chôn lấp. Những kết quả này hỗ trợ bởi quá trình đẩy mạnh tự động hóa và ứng dụng hệ thống quản trị sản xuất số tại các nhà máy trọng điểm của doanh nghiệp.

Ở khía cạnh cộng đồng, chương trình "Một triệu bữa cơm có thịt" của MCH phối hợp Quỹ vì trẻ em vùng cao tập trung giải quyết bài toán dinh dưỡng học đường tại 85 trường vùng khó khăn. Chương trình góp phần từng bước định hình thói quen tiêu dùng bền vững mang tính thế hệ.

Trong mảng bán lẻ, hệ thống WinMart và WinMart+ đang thúc đẩy tiêu dùng bền vững qua túi tự hủy sinh học, túi tái sử dụng. Nền tảng WiN với hơn 15 triệu thành viên ứng dụng AI để tối ưu trải nghiệm và giảm lãng phí chuỗi cung ứng, trong khi Supra triển khai lộ trình xanh hóa đội xe nâng bằng pin lithium, hướng tới giảm hàng trăm nghìn lít dầu diesel mỗi năm.

Chương trình Một triệu bữa cơm có thịt do Chin-su cùng Quỹ trò nghèo vùng cao thực hiện. Ảnh: Masan

Đối với lĩnh vực vật liệu công nghệ cao, Masan High-Tech Materials (MSR) theo đuổi cách tiếp cận cân bằng giữa khai thác tài nguyên chiến lược và trách nhiệm môi trường dài hạn. Trọng tâm của doanh nghiệp là giảm thiểu tác động sau khai thác, hướng tới phục hồi hệ sinh thái và tạo giá trị bền vững cho khu vực xung quanh dự án.

Đại diện doanh nghiệp cho biết, sự khác biệt của MSR nằm ở mô hình hoàn nguyên môi trường và đồng hành sinh kế cùng địa phương. Thông qua sự hợp tác khoa học với Viện UFU của Đức, doanh nghiệp đã thí điểm trồng cây năng lượng Keo lai trên các diện tích đất sau khai thác. Mô hình sinh thái này ước tính đạt hiệu suất hấp thụ lên tới 172 tấn CO2 trên mỗi ha sau 6 năm (2019-2025), chuyển đổi các khu vực khai khoáng thành các vùng đệm hấp thụ carbon thực tế.

Nhìn lại chặng đường 5 năm liên tiếp được vinh danh, Masan tạo dấu ấn ở quá trình tích hợp các yếu tố môi trường, xã hội và quản trị vào hoạt động vận hành. Từ nền tảng tiêu dùng và bán lẻ, doanh nghiệp đang từng bước xây dựng mô hình tăng trưởng gắn với hiệu quả hoạt động, trách nhiệm cộng đồng cùng các chuẩn mực quản trị ngày càng tiệm cận thông lệ quốc tế.

Đơn vị cho biết, đây là tinh thần tập đoàn theo đuổi thông qua chiến lược "Đại kết nối", hướng tới liên kết doanh nghiệp, đối tác và người tiêu dùng; hài hòa giữa mục tiêu tăng trưởng với lợi ích xã hội. Chiến lược này được kỳ vọng tạo nền tảng giá trị dài hạn cho cổ đông trên cơ sở quản trị minh bạch, vận hành hiệu quả và niềm tin được củng cố theo thời gian.

Tác giả: Hoàng Đan

Nguồn tin: vnexpress.net