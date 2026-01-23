Mãn nhãn dàn xe VinFast độc bản trong đám cưới Minh Hoàng: Tỷ phú Phạm Nhật Vượng đích thân cầm lái

Lễ cưới của doanh nhân Phạm Nhật Minh Hoàng và Á hậu Phương Nhi không chỉ gây ấn tượng bởi sự lãng mạn mà còn khiến công chúng trầm trồ bởi dàn xe đón dâu "thuần Việt" cực kỳ đẳng cấp. Đặc biệt, hình ảnh tỷ phú Phạm Nhật Vượng đích thân lái xe đưa đưa con cháu đi đón dâu đã trở thành tâm điểm chú ý. Toàn bộ phương tiện di chuyển, đưa đón dâu trong ngày trọng đại này đều là những dòng xe điện cao cấp nhất đến từ thương hiệu VinFast.

Điểm nhấn chiếm trọn "spotlight" chính là chiếc VinFast VF 9 mui trần được chế tác riêng cho ngày cưới. Chiếc xe sở hữu màu hồng baby ngọt ngào, lãng mạn, kết hợp cùng nội thất màu đỏ Burgundy sang trọng. Đây là phương tiện đã đưa cô dâu Phương Nhi đến chùa Trúc Lâm Phụng Thùy Sơn (Khánh Hòa) để thực hiện lễ hằng thuận, tạo nên một khung cảnh đẹp như tranh vẽ.

Một trong những khoảnh khắc gây xúc động và bất ngờ nhất chính là sự xuất hiện của tỷ phú Phạm Nhật Vượng trong vai trò "tài xế". Dẫn đầu đoàn đón dâu, ông đích thân cầm lái chiếc VinFast VF 8 mui trần màu đỏ rực rỡ, chở các con và các cháu.

Không chỉ có VF 8 và VF 9, đoàn xe còn gây choáng ngợp với sự xuất hiện của dòng xe siêu sang Lạc Hồng 900 LX. Đây là dòng xe khẳng định năng lực làm chủ công nghệ đẳng cấp thế giới của VinFast.

Lạc Hồng 900 LX được ví là một "chuyên cơ mặt đất" thực thụ, đại diện cho phân khúc xe siêu sang dành cho nguyên thủ của hãng xe Việt. Được phát triển dựa trên nền tảng của VF 9 nhưng sở hữu kích thước đồ sộ hơn với chiều dài lên tới 5.342 mm và trục cơ sở kéo dài 3.349 mm, Lạc Hồng 900 LX mang đến không gian khoang sau cực kỳ rộng rãi và riêng tư.

Điểm nhấn làm nên đẳng cấp của dòng xe này chính là sự kết hợp giữa công nghệ hiện đại và tinh hoa văn hóa dân tộc: từ logo "chim Lạc" mạ vàng thủ công rực rỡ đến nội thất ốp gỗ quý Golden Nanmu và da Nappa thượng hạng. Đặc biệt, phiên bản "Thiết giáp" của Lạc Hồng còn gây kinh ngạc với khả năng chống đạn chuẩn VPAM VR7 và chịu được sức nổ của mìn, khẳng định bản lĩnh của trí tuệ Việt trên bản đồ xe sang thế giới.

Ngoài Lạc Hồng 900 LX, dàn xe đưa dâu còn có nhiều mẫu xe cao cấp như VF 8, VF 9. Những chiếc xe điện VinFast nối dài đã tạo nên khoảnh khắc đáng nhớ trong ngày trọng đại. Nguồn ảnh: Louis Wu

Trong trang phục cổ phục Việt màu vàng đặc trưng, chú rể Minh Hoàng và Á hậu Phương Nhi đã cùng nhau thực hiện các nghi thức truyền thống tại chùa Trúc Lâm Phụng Thùy Sơn. Buổi lễ diễn ra trong không gian thanh tịnh dưới sự chứng kiến của gia đình hai bên.

