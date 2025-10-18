Màn 'nhắc bài' phát biểu trong đám cưới viral khắp cõi mạng

Your browser does not support the video tag.

Đại diện nhà gái run quên lời phát biểu, MC lặng lẽ 'nhắc bài' gây sốt Trong lễ cưới ở xã Yên Lãng, bác đại diện nhà gái run đến mức quên lời khi phát biểu xin dâu, phải nhờ MC đứng phía sau "nhắc từng câu".

Ngày 16/10, lễ cưới của cặp đôi Văn Huy và Mai Anh diễn ra tại xã Yên Lãng (Hà Nội). Khoảng 10h30, đến lễ xin dâu, ông Trung Kiên, người được gia đình nhà gái giao trọng trách đại diện phát biểu, bước lên sân khấu với vẻ mặt hồi hộp.

Dù đã chuẩn bị lời từ trước, ông Kiên vẫn run đến mức không thể đọc nổi. Thấy vậy, ông quay lại nhờ MC Minh Vương (sinh năm 1999) đứng phía sau "nhắc bài".

"Bác bảo tôi đứng sau nhắc từng chữ vì run quá, không nói được. Tôi cầm điện thoại đọc chậm rãi từng câu để bác đọc theo", Minh Vương chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Khoảnh khắc chân thật này khiến cả hội trường bật cười, rồi đồng loạt vỗ tay cổ vũ để ông Kiên lấy lại bình tĩnh, hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Làm nghề MC cưới được hơn một năm, Minh Vương cho biết tình huống này không hiếm gặp. "Ở quê, nhiều bác là nông dân, ít khi nói trước đám đông nên dễ run. Tôi làm MC nhiều nên cũng quen hỗ trợ như vậy rồi", anh nói.

Sau màn phát biểu, ông Kiên không quên quay sang cảm ơn Minh Vương, rồi hài hước dặn trước: "Lúc sang nhà trai, có gì thì nhắc bác tiếp nhé".

Khoảnh khắc nam MC kiên nhẫn nhắc từng câu cho người đàn ông khi phát biểu được một studio ghi lại, sau khi đăng tải đã thu hút gần 3 triệu lượt xem cùng hàng chục nghìn bình luận. Nhiều người đùa vui: "Nhắc bài mà bạn 0 điểm nhé!", "Anh áo đen đằng sau tàng hình không thành công rồi!".

Với cô dâu chú rể, đây cũng là một trong những kỷ niệm vui và khó quên trong ngày vui của mình.

Lễ cưới của Văn Huy và Mai Anh diễn ra vào ngày 16/10.

Tác giả: Minh Vũ

Nguồn tin: lifestyle.znews.vn