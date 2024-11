Màn kịch tinh vi nhằm chiếm đoạt 2kg vàng của người đàn ông nước ngoài

Trước đó, vào lúc 20h tối 30/10, anh T. (SN 1984, quốc tịch Trung Quốc; sinh sống ở quận 1, TP Hồ Chí Minh) cùng đi với người phụ nữ hoảng hốt đến Công an huyện Châu Thành trình báo về việc bị mất 8 mặt dây chuyền vàng 9999 (trọng lượng 2kg). Do không thông thạo ngôn ngữ, anh T. chỉ biết đối tượng chiếm đoạt tên Thảo. Biết anh T. có nhu cầu bán vàng, đối tượng này đã dẫn dụ anh từ TP Hồ Chí Minh xuống khu vực huyện vùng biên ở Tây Ninh để lừa lấy số vàng trên. Ngoài ra, anh T. không hay biết về danh tính thật của Thảo.

Qua điều tra ban đầu, các trinh sát phát hiện người phụ nữ cùng đi với anh T. có nhiều biểu hiện nghi vấn về mặt tâm lý. Đối tượng khai danh tính là Nguyễn Thị Đó (SN 1984, ngụ khu phố 3, phường 1, TP Tây Ninh). Thoạt đầu, Đó chỉ cho biết mình là người giúp đỡ anh T. tìm người bán số vàng trên. Đó quen biết Thảo qua mạng xã hội. Khi Đó và anh T. xuống huyện Châu Thành thì bị Thảo lừa đảo chiếm đoạt vàng. Khi Thảo chiếm đoạt vàng xong thì chặn mọi thông tin liên lạc với Đó.

Nhận định tính chất nghiêm trọng của vụ án và nạn nhân là người nước ngoài, Công an huyện Châu Thành đã bố trí lực lượng nhanh chóng xác minh, điều tra, truy xét đối tượng nghi vấn có nhiều tiền án, tiền sự về lừa đảo, lạm dụng, chiếm đoạt tài sản trên địa bàn. Đồng thời, các trinh sát sàng lọc, truy lùng đối tượng nghi vấn ở địa bàn giáp ranh là TP Tây Ninh, cũng như xác định danh tính thực của đối tượng tên Thảo.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát nhận định vụ việc có nhiều chi tiết khả nghi, nhất là từ lời khai của nạn nhân và Đó có nhiều điểm mâu thuẫn. Xác định vụ việc, anh T. có dấu hiệu bị dàn cảnh lừa đảo chiếm đoạt vàng, Công an huyện Châu Thành đã tập trung lực lượng điều tra viên và trinh sát bắt giữ Thảo để nhanh chóng làm rõ các tình tiết của vụ án, thu hồi số vàng trên. Tổ công tác khác tiếp tục đấu trí với Đó. Sau nhiều giờ kiên trì đấu tranh với Đó, đối tượng này buộc phải thừa nhận cùng Nguyễn Thị Ngọc Thảo (SN 1983, ngụ khu phố 3, phường 1, TP Tây Ninh) dựng màn kịch chiếm đoạt vàng của nạn nhân. Thảo đang sinh sống gần nơi cư trú của Đó.

Mở rộng điều tra, đến ngày 1/11, các trinh sát Công an huyện Châu Thành đã bắt giữ được Thảo. Thoạt đầu, Thảo cũng không thừa nhận hành vi phạm tội. Chỉ khi điều tra viên đưa ra các lập luận sắc bén về các tình tiết, chứng cứ liên quan đến vụ án, kết hợp cùng lời khai của Đó thì Thảo mới chịu cúi đầu nhận tội.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, Đó được một đối tượng người Đài Loan (Trung Quốc) giới thiệu gặp anh T. để giúp T. bán 2kg vàng. Cụ thể, số vàng này được anh T. mua ở Đài Loan và vận chuyển về Việt Nam qua Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh). Anh T. để số vàng này tại nơi ở thuộc quận 1. Khi thấy giá vàng lên cao, anh T. muốn bán số vàng trên thì gặp được Đó.

Theo sự chỉ dẫn của Đó, vào ngày 30/11, anh T. cầm theo số vàng trên từ TP Hồ Chí Minh gặp Đó tại khu vực xã Thái Bình (huyện Châu Thành) để thỏa thuận việc bán vàng. Thấy anh T. cầm số lượng vàng lớn trên tay, Đó đã nổi lòng tham. Do vậy, Đó đã gọi điện bàn bạc với Thảo để dàn dựng cảnh bị giật bịch vàng của anh T. nhằm chiếm đoạt tài sản. Để tránh sự phát hiện, Đó còn đích thân dẫn anh T. đến Công an huyện Châu Thành trình báo vụ việc. Đó đóng vai nhân chứng và người giúp đỡ anh T. Tuy nhiên, mọi mánh khóe lừa đảo tinh vi của Đó và Thảo đã bị các trinh sát, điều tra viên dày kinh nghiệm của Công an huyện Châu Thành lật tẩy.

