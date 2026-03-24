Lý Hoàng Nam là tay vợt pickleball xuất sắc nhất năm 2025

Lý Hoàng Nam được vinh danh ở giải thưởng pickleball - Ảnh: VPA

Tối 23-3, gala trao giải Vietnam Pickleball Awards 2025 (VPA 2025) đã diễn ra tưng bừng tại TP.HCM.

VPA 2025 có sự tham dự của đông đảo người chơi pickleball, như ca sĩ, diễn viên, người mẫu, các cộng đồng pickleball online và offline. Tất cả như hòa chung một bầu không khí pickleball lần đầu tiên xuất hiện trong một giải thưởng dành riêng cho môn bóng cầu ở Việt Nam.

Chương trình lần đầu tiên được khởi xướng vào năm 2025 và được tổ chức vào đầu năm 2026 để tôn vinh cá nhân, tổ chức, nhóm và cộng đồng có đóng góp cho phong trào phát triển pickleball ở Việt Nam. Gala có tổng cộng 18 phần trao danh hiệu.

Trong số đó, danh hiệu đáng chú ý nhất là tay vợt nam xuất sắc của năm 2025. Giải thưởng này không thể thoát khỏi tay cựu tay vợt tennis số 1 Việt Nam, Lý Hoàng Nam.

Tay vợt sinh năm 1997 nhận được nhiều bình chọn từ khán giả, ban giám khảo và hội đồng chuyên môn để vượt qua Trần Ngọc Triệu và Đỗ Minh Quân để lần đầu tiên ẵm giải.

Năm 2025 đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của Lý Hoàng Nam. Anh vô địch PPA Asia Tour ở Hàng Châu vào tháng 12-2025 để mang về danh hiệu quốc tế đầu tiên.

Một số giải thưởng ở các hạng mục khác - Ảnh: VPA

Ở hạng mục nữ tay vợt hay nhất, Sophia Phương Anh thắng giải trước Trúc Panda và Bình Rafa. Hạng mục đôi nam vận động viên chứng kiến màn kết hợp giữa 2 tay vợt tennis Đỗ Minh Quân và Trương Vinh Hiển - cặp "ông cháu" pickleball - làm mưa làm gió cả năm 2025.

Ngoài các giải thưởng bình chọn cho những tay vợt chuyên nghiệp, VPA 2025 còn khuyến khích người trẻ khi trao giải cho tay vợt dưới 18 tuổi của năm và tay vợt U40+ hay nhất.

Ngoài ra, ban tổ chức cũng ghi nhận các giải thưởng động viên cho các CLB, giải đấu, cụm sân, các cộng đồng pickleball có những hoạt động hay, ý nghĩa và tích cực.

Ở khía cạnh giải trí, ca sĩ Tuấn Hưng giành danh hiệu "Nam nghệ sĩ nổi tiếng hoạt động pickleball nổi bật", Hiền Hồ cũng được bầu chọn ở hạng mục dành cho nữ nghệ sĩ.

VPA 2025 là lần đầu tiên pickleball Việt Nam có một giải thưởng riêng. Dù có một số tranh cãi trước khi ban giám khảo và hội đồng chuyên môn làm việc, nhưng Vietnam Pickleball Awards 2025 trở thành sự kiện tích cực để lan tỏa tình yêu thể thao và pickleball ở Việt Nam.

Tác giả: Quang Thịnh

Nguồn tin: tuoitre.vn