Lý do người Việt chọn ô tô điện

Ô tô điện có thể thông minh theo thời gian

Kết quả khảo sát phản ánh đúng xu hướng thị trường ô tô Việt Nam trong năm 2023 khi các hãng xe đều đua nhau phát triển, nâng cấp Hệ thống hỗ trợ người lái nâng cao (ADAS).

Tuy nhiên, phần lớn các hãng xe chỉ cung cấp công nghệ tự lái ở cấp độ 1. Một số ít, như VinFast, đi xa hơn với các mẫu ô tô điện, tiêu biểu như VF 8 được trang bị tính năng tự lái cấp độ 2 – có khả năng tự hành một phần dưới sự giám sát của người lái. Số lượng tính năng ADAS được tích hợp trên VF 8 cũng vượt trội so với các mẫu xe cùng tầm giá như: hỗ trợ di chuyển khi ùn tắc, hỗ trợ lái trên đường cao tốc, cảnh báo chệch làn, hỗ trợ giữ làn, tự động chuyển làn, phanh tự động khẩn cấp trước/sau, điều chỉnh tốc độ thông minh, nhận biết biển báo giao thông, hệ thống giám sát lái xe…

VinFast là một trong số ít hãng xe trang bị tính năng tự lái cấp độ 2.

Cách làm của VinFast đang chinh phục người dùng Việt, đặc biệt là nhóm khách hàng yêu thích công nghệ. Anh Phan Anh, một khách hàng vừa có chuyến xuyên Việt cho biết, anh rất hài lòng với tính năng giám sát hành trình thích ứng. "Khi đường tắc, xe tự bám theo xe phía trước, khi xe trước dừng, xe mình dừng. Khi phải nhích từng đoạn một, tắc khoảng 15-30 phút mới thấy sự hữu dụng của chức năng này", anh Phan Anh chia sẻ.

Các tính năng ADAS trên VF 8 hoạt động tốt trên nhiều điều kiện đường sá.

Đặc biệt, không ít người đã bày tỏ sự ngạc nhiên với khả năng hoạt động của ADAS trên VF 8 trong tình hình giao thông phức tạp như Việt Nam. Trên một diễn đàn về ô tô điện, người dùng Ha Tran chia sẻ, trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên khi trời tối và mật độ xe đông, các tính năng bám làn và giữ khoảng cách với xe trước của VF 8 vẫn hoạt động tốt. "Trải nghiệm này khác hoàn toàn với việc lái xe thông thường", Ha Tran cho hay.

Một người dùng khác là Nguyễn Thái Đức phân tích thêm: "Khả năng cập nhật phần mềm để xe thông minh hơn theo thời gian là ưu điểm vượt trội của xe điện so với xe xăng truyền thống. Đợt cập nhật xe vừa rồi, tôi không mất thêm chi phí nào, thực sự là một khoản lời thú vị!"

Tính năng thông minh – xu hướng của tương lai

Trải nghiệm VF 8 trong điều kiện đường đô thị Hà Nội, ông Trần Quốc Thắng, giám đốc một công ty cung cấp thiết bị công nghệ trên ô tô đánh giá cao các tính năng thông minh được trang bị trên xe. Ông Thắng cho biết mình chưa thấy tính năng hiển thị tình trạng giao thông thời gian thực có sẵn trên các mẫu xe cùng tầm giá. "Xe này làm cho tôi hết cửa làm ăn mất", vị chuyên gia công nghệ hóm hỉnh nhận xét.

Cũng theo ông Thắng, các tính năng công nghệ trên VF 8 như trợ lý ảo với khả năng nhận diện giọng nói nhiều vùng miền đáp ứng rất tốt nhu cầu sử dụng của người Việt. Với "cánh tay phải" đắc lực này, người dùng có thể điều khiển mọi tính năng, từ điều chỉnh nhiệt độ, âm lượng tới mở cửa, gập gương hay điều hướng, dẫn đường… mà không cần chạm vào màn hình, nút bấm. "Xe như một người bạn đồng hành thật sự vậy", chị Phạm Thị Ngọc (Hà Nội) nhận xét sau khi được trải nghiệm mẫu xe VF 8 trong chương trình lái thử của VinFast trong tháng 2/2023 vừa qua.

Khách hàng nữ trải nghiệm trợ lý ảo VinFast trên xe VF 8.

Ngoài tính năng trợ lý ảo tiếng Việt, xe điện VF 8 còn có khả năng ghi nhớ và tự động điều chỉnh ghế, gương, vô lăng…theo thói quen của từng người lái. Trên hành trình di chuyển, người dùng cũng có thể yêu cầu VF 8 tìm đường, hiển thị tình trạng giao thông thời gian thực, thậm chí điều hướng xe tới trạm sạc gần nhất khi lượng pin xuống thấp.

Loạt tính năng Smart Services trên xe VinFast là điểm vượt trội so với các mẫu xe xăng cùng phân khúc.

Bày tỏ sự ấn tượng với những tính năng vượt trội của VF 8 so với các mẫu xe cùng tầm giá, anh Nguyễn Đức Kiên - một người chơi xe lâu năm cho rằng, chiến lược tập trung đầu tư vào trải nghiệm an toàn, thông minh là chiến lược khôn ngoan của VinFast. Đây là cơ hội để VinFast tạo ra sự khác biệt trên thị trường ngày càng đa dạng với sự tham gia của các hãng xe nước ngoài.

"Cũng giống như smartphone, VF e34 hay VF 8 đều tốt hơn và bổ sung không ít tính năng sau các đợt cập nhật phần mềm mới", anh Kiên khẳng định.

Mẫu xe VF e34 được bổ sung tính năng và tối ưu hoạt động sau mỗi lần cập nhật phần mềm.

Không chỉ có trang bị vượt trội so với mức giá, các mẫu xe điện của VinFast còn là lựa chọn kinh tế về lâu dài. Theo báo cáo mới đây của công ty phân tích J.D. Power We Predict, sau 36 tháng lưu thông, chi phí đối với ô tô con chạy điện thấp hơn tới 31% so với các phương tiện chạy bằng xăng. Đây cũng là điều nhiều người dùng xe điện VinFast đã trải nghiệm trong quá trình sử dụng.

Bên cạnh đó, ô tô điện còn chinh phục khách hàng bằng nhiều ưu điểm như không gây mùi, không gây ô nhiễm không khí, phù hợp với lối sống xanh đang ngày càng được quan tâm… Đặc biệt, những e ngại ban đầu về hạ tầng dành cho xe điện đang nhanh chóng được xoá bỏ. Điều này có thể thấy rõ khi VinFast đang đầu tư rất mạnh mẽ hạ tầng xe điện như xây dựng hệ thống trạm sạc phủ đủ 63 tỉnh, thành phố, mạng lưới xưởng dịch vụ rộng khắp và triển khai các chính sách bảo hành, hậu mãi tốt bậc nhất thị trường, đẩy nhanh tốc độ phổ cập phương tiện xanh tại Việt Nam.

