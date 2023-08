Lý do HLV Troussier không gọi Quan Văn Chuẩn lên U23 Việt Nam

Danh sách U23 Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2024 không có tên Quan Văn Chuẩn. Thủ môn của Hà Nội FC là đội trưởng của U23 Việt Nam giành chức vô địch Đông Nam Á mà chính anh là người hùng của đội nhà với pha cản phá luân lưu trong trận chung kết.

Quan Văn Chuẩn cũng là một trong những gương mặt giàu kinh nghiệm thi đấu quốc tế nhất của U23 Việt Nam hiện tại. Tuy nhiên, thủ môn 22 tuổi bỏ lỡ vòng loại U23 châu Á 2024 vì lí do đáng tiếc có liên quan đến một giải đấu mà anh tham dự năm ngoái.

Quan Văn Chuẩn không có tên trong danh sách U23 Việt Nam.

Ở vòng chung kết U23 châu Á 2022, Quan Văn Chuẩn chiếm được suất bắt chính ở U23 Việt Nam sau khi Nguyễn Văn Toản chấn thương. Đến vòng tứ kết, gặp U23 Ả Rập Xê Út, thủ môn của Hà Nội FC bị truất quyền thi đấu trong tình huống lao ra khỏi vòng cấm truy cản đối phương.

Tấm thẻ đỏ trực tiếp đồng nghĩa với án cấm thi đấu 2 trận ở các giải đấu cấp độ tương đương dành cho Quan Văn Chuẩn. Do đó, nếu được triệu tập lên U23 Việt Nam tham dự vòng loại U23 châu Á 2024, thủ môn này cũng không thể ra sân ở 2 trận đầu tiên, trong khi U23 Việt Nam chỉ thi đấu 3 trận.

Quan Văn Chuẩn cản phá luân lưu giúp U23 Việt Nam vô địch U23 Đông Nam Á 2023.

Quan Văn Chuẩn vắng mặt, cơ hội đến với Nguyễn Văn Việt, Cao Văn Bình và Đoàn Huy Hoàng. Cả 3 thủ môn này đều có dấu ấn ở những giải đấu khác nhau.

Cao Văn Bình và Đoàn Huy Hoàng (cùng sinh năm 2003) là gương mặt quen thuộc của U19, U20 Việt Nam trong 2 năm gần đây. Cao Văn Bình được chọn bắt chính ở các giải Đông Nam Á và châu Á. Trong khi đó, Đoàn Huy Hoàng gây ấn tượng trong 2 trận được thi đấu ở SEA Games 32.

Nguyễn Văn Việt (sinh năm 2002) chưa thi đấu trận nào ở các giải trẻ quốc tế. Tuy nhiên, thủ môn này được CLB SLNA trao cơ hội ra sân tới 9 trận trong mùa giải V-League 2023. Trải nghiệm thi đấu ở cấp độ cao nhất có thể là lợi thế lớn của Văn Việt trong cuộc cạnh tranh suất bắt chính ở U23 Việt Nam.

Tác giả: HÀN PHONG

Nguồn tin: vtc.vn