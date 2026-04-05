Lưỡi câu móc sâu vào mặt nam sinh 15 tuổi ở Nghệ An

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng trưa cùng ngày, bệnh nhân là nam sinh trú tại xã Tân An (Nghệ An) được người thân đưa đến cấp cứu trong tình trạng đau đớn, chảy máu do một lưỡi câu cá lớn cắm sâu vào vùng hàm dưới, sát gò má bên phải. Dị vật này tiềm ẩn nguy cơ gây tổn thương mô mềm nghiêm trọng và nhiễm trùng nếu không được xử lý kịp thời.

Ngay sau khi tiếp nhận, ê-kíp y bác sĩ trực đã nhanh chóng tiến hành thăm khám và thực hiện các thủ thuật cần thiết để lấy dị vật ra khỏi cơ thể bệnh nhân. Quá trình xử lý được thực hiện cẩn trọng nhằm hạn chế tối đa tổn thương cho vùng mặt.

Nhờ sự can thiệp kịp thời và đúng chuyên môn, lưỡi câu đã được lấy ra thành công. Sau thủ thuật, bệnh nhân tỉnh táo, sức khỏe ổn định và không ghi nhận tổn thương nghiêm trọng. Hiện bệnh nhân đang tiếp tục được theo dõi tại cơ sở y tế.

Sự việc là lời cảnh báo về những nguy cơ tai nạn sinh hoạt tưởng chừng đơn giản nhưng có thể gây hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt đối với trẻ em và thanh thiếu niên.

Tác giả: Trần Tú

Nguồn tin: congly.vn