Lún sâu vào con đường tội lỗi, người đàn ông đánh mất cơ hội bên các con

Lún sâu vào vòng lao lý vì ma tuý

Ngày 3/2, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên xét xử sơ thẩm hình sự bị cáo Trần Văn Long, 38 tuổi, trú tại xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An về tội Mua bán trái phép chất ma túy và Lê Văn Tư, 30 tuổi, trú tại xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Từ sáng sớm, chị N.T.P., vợ của Long đã dắt theo 3 đứa con nhỏ đến tòa. Dáng vẻ tất tả, chị vừa trông 2 đứa con lớn, vừa bế trên tay đứa út chưa đầy 2 tuổi. Từ ngày chồng bị bắt, mọi gánh nặng đều đè lên vai người phụ nữ này.

Bị cáo Long (bên phải) thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình

Khi có người hỏi đến chồng, ánh mắt chị P. buồn rười rượi. Nhiều năm qua, chị đã chịu nhiều vất vả khi chồng nghiện ngập. Năm 2011, Trần Văn Long bị tòa xét xử 12 tháng cho hưởng án treo về tội Cố ý gây thương tích. Những tưởng sau vấp ngã đó, Long sẽ thay đổi để lo cho gia đình, con cái. Thế nhưng, việc gã dính vào ma túy rồi cuốn theo thứ chất cấm ấy đã đẩy gia đình vào bi kịch.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, vào tháng 9/2025, Trần Văn Long đã 2 lần mua của một người đàn ông (không rõ lai lịch) ở miền núi Nghệ An 5 chỉ ma túy heroin, giá 15 triệu đồng và 7 gói ma túy, giá 28 triệu đồng.

Sau khi mua được ma túy, Long đưa về nhà chia thành các gói nhỏ, bỏ vào hộp bút chì rồi cất phía sau khung giấy khen treo trong nhà bố mẹ đẻ. Long còn giấu 12 gói ma túy ở phía sau bồn cầu nhà vệ sinh. Số còn lại, Long cất giấu trong nhà để sử dụng và bán kiếm lời.

Ngày 8/9/2025, Long đã bán 9 gói ma túy với giá 1,8 triệu đồng cho Lê Văn Tư. Đến tối cùng ngày, Tư bị công an bắt quả tang. Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An bắt khẩn cấp Trần Văn Long, thu giữ toàn bộ vật chứng. Trong vụ án này, Long phải chịu trách nhiệm về hành vi mua bán hơn 121 gam ma túy, Tư phải chịu trách nhiệm về hành vi tàng trữ 0,26 gam ma túy.

Mất cơ hội ở gần con

Trước bục khai báo, bị cáo Long thể hiện sự thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của bản thân. Nam bị cáo khai nhận đã cầm cố xe máy để lấy tiền mua ma túy về bán lại kiếm lời và để sử dụng. Bị cáo này thừa nhận việc chia nhỏ ma túy, rồi cất giấu tại nhiều vị trí như trong nhà vệ sinh, bỏ trong tất, giấu sau khung giấy khen để qua mắt cơ quan công an.

Đôi mắt gã đỏ hoe và giọng nói chùng lại, có khi ngắt quãng khi nhắc đến 3 đứa con nhỏ của mình. Bị cáo xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm có cơ hội trở về với gia đình, bù đắp cho các con. Nói đoạn, bị cáo ngoái đầu ra ngoài hành lang, nơi các con mình đang vô tư chơi đùa.

20 năm tù là cái giá quá đắt Long phải trả cho hành vi phạm tội của mình.

Theo mẹ và người thân đến tòa nhưng những đứa trẻ ấy hồn nhiên chơi đùa. Thi thoảng, chúng lại tiến đến gần cửa ngó vào trong để nhìn bố. Nhưng vì còn quá nhỏ chưa hiểu chuyện nên những đứa trẻ ấy chỉ nhìn ít phút rồi hồn nhiên chơi đùa với nhau. Nhìn con vô tư, hồn nhiên, vợ Long lặng lẽ gạt nước mắt.

Giờ nghị án, chị P. ôm đứa con út trên tay vội vào phía trong để gặp chồng. Nhưng vì nghẹn ngào, xúc động nên người phụ nữ ấy chỉ kịp động viên chồng vài câu rồi im lặng. Lúc này, Long chỉ biết cúi đầu xuống đất, hai tay đan chặt vào nhau.

Trong vụ án này, HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội thuộc trường hợp tội phạm nghiêm trọng, xâm phạm chính sách quản lý đặc biệt của Nhà nước đối với các chất ma túy, xâm phạm trật tự an toàn xã hội, hủy hoại sức khỏe và sức lao động của con người, là mầm mống của nhiều loại tội phạm khác.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Trần Văn Long 20 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma tuý và Lê Văn Tư lĩnh án 3 năm tù về tội Vận chuyển trái phép chất ma tuý.

20 năm tù là cái giá quá đắt Long phải trả cho hành vi phạm tội của mình. Với bản án này, đường về của Long trở nên xa ngái hơn bao giờ hết. Gã cũng đã đánh mất cơ hội cùng vợ chăm sóc, nuôi dưỡng các con trưởng thành.

Tác giả: Hà Ánh

Nguồn tin: nguoiduatin.vn