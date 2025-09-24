Diễn biến vụ Hoa hậu Thái Lan rò rỉ clip nhạy cảm

Theo Today Line, mới đây, ông Nawat Itsaragrisil lên tiếng về việc Suphannee “Baby” Noinonthong, Hoa hậu Hòa bình Prachuap Khiri Khan 2026 bị tước vương miện chỉ sau một ngày đăng quang vì lộ video nhạy cảm.

“Tỉnh Prachuap Khiri Khan đã tước vương miện của cô ấy. Chúng tôi hiểu và thông cảm với cô ấy ở một mức độ nào đó. Cô ấy đã thừa nhận và muốn thay đổi bản thân. Chúng tôi đang động viên cô ấy và muốn cô ấy hiểu bối cảnh, tình hình hiện tại. Chúng tôi cũng muốn cho cô ấy một cơ hội và không đến mức dùng hình phạt. Chúng tôi chỉ lấy lại danh hiệu thôi, vậy là xong. Dù sao, có một số điều, chúng tôi vẫn cần cẩn thận", Nawat Itsaragrisil chia sẻ.

Suphannee “Baby” Noinonthong bị tước vương miện chỉ sau một đêm. Ảnh: Babybabie_11.

Trong khi đó, Suphannee “Baby” Noinonthong cũng gửi lời xin lỗi tới khán giả, ban tổ chức sau ồn ào vừa qua.

Suphannee “Baby” Noinonthong chia sẻ: “Tôi xin chịu trách nhiệm về những gì đã xảy ra. Hành động trong quá khứ của tôi tạo ra những điều không phù hợp, ảnh hưởng tới hình ảnh của cuộc thi cũng như toàn xã hội. Tôi muốn gửi lời xin lỗi đến gia đình, BTC cuộc thi, các thí sinh, bạn bè và tất cả những người đã ủng hộ tôi. Sự cố này là một bài học quý giá giúp tôi nhận thức được trách nhiệm trong mỗi hành động và sẽ tập trung vào việc hoàn thiện bản thân để tình huống tương tự không xảy ra nữa. Cuối cùng, tôi xin cảm ơn tất cả lời động viên và hy vọng được trao cơ hội để tiến bước trong tương lai”.

Suphannee “Baby” Noinonthong, 27 tuổi, đăng quang Hoa hậu Hòa bình Prachuap Khiri Khan 2026 vào 20/9, trở thành đại diện cấp tỉnh tham dự cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2026. Tại đây, cô sẽ tranh tài cùng các đại diện từ 76 tỉnh thành khác của Thái Lan.

Tuy nhiên, hôm 21/9, Baby bất ngờ bị tước bỏ vương miện vì những đoạn phim nhạy cảm của cô bị lan truyền trên mạng. Trong các video, cô gái này mặc trang phục hở hang và có những cử chỉ, hành động gây tranh cãi.

Suphannee “Baby” Noinonthong thừa nhận cô là nhân vật chính trong các video và ảnh chụp đang lan truyền trên mạng xã hội. Suphannee “Baby” Noinonthong chia sẻ cô không có lựa chọn nào khác ngoài việc xuất hiện trong các nội dung khỏa thân để kiếm tiền chữa bệnh cho người mẹ nằm liệt giường vào thời điểm đó.

Tác giả: Minh Hạo

Nguồn tin: znews.vn