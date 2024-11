Lực lượng siêu sao 8WONDER Winter 2024 'kết nạp' 2 thành viên mới: Binz và Quang Hùng MasterD

Sức nóng từ ban nhạc siêu sao đẳng cấp quốc tế Imagine Dragons cùng dàn sao Việt “hot hit” Soobin, Chi Pu, HIEUTHUHAI, HURRYKNG và MANBO chưa kịp hạ nhiệt, ban tổ chức siêu nhạc hội 8WONDER Winter tiếp tục khiến dân tình sục sôi khi công bố Binz và Quang Hùng MasterD sẽ xuất hiện trên sân khấu với tư cách nghệ sĩ khách mời.

Đây không chỉ là món quà Giáng sinh bất ngờ 8WONDER dành tặng cho tất cả khán giả, mà còn trở thành một trong những màn “chiều fan” gây sốt làng siêu nhạc hội dịp cuối năm. Binz - gương mặt đại diện của nhà tài trợ Kim cương, Sabeco và Quang Hùng MasterD - nghệ sĩ đồng hành cùng nhà tài trợ Vàng, XanhSM hứa hẹn sẽ khuấy động sân khấu "kỳ quan giáng sinh" giữa Sài Thành bằng những màn trình diễn đặc biệt có 1-0-2.

Quang Hùng MasterD biểu diễn ca khúc mới trên sân khấu 8WONDER

Được mệnh danh là “cỗ máy tạo hit,” Quang Hùng MasterD làm chao đảo các bảng xếp hạng với loạt hit đình đám như Thuỷ triều, Tình đầu quá chén, Trói em lại, Catch me if you can…, thu hút hàng triệu lượt nghe. Giọng hát live tốt, tài năng sáng tác ấn tượng, gu thời trang cá tính cùng khả năng làm chủ sân khấu đã giúp anh ghi điểm trong lòng người hâm mộ không chỉ trong nước mà còn vươn ra khu vực, đặc biệt tại đất nước “xứ chùa vàng” Thái Lan. Sự góp mặt của Quang Hùng MasterD trên sân khấu 8WONDER Winter chắc chắn sẽ khuấy động bầu không khí lễ hội và làm mãn nhãn khán giả.

Đặc biệt, 8WONDER Winter là sân khấu trình diễn đầu tiên của ca khúc Ngày trong xanh - sáng tác mới nhất của Quang Hùng MasterD kết hợp XanhSM, vừa trình làng ngày 20/11.

Với giai điệu bắt tai, lôi cuốn cùng cùng ca từ mới lạ ấn tượng, Ngày trong xanh được tín đồ âm nhạc kỳ vọng sẽ sớm trở thành “hot hit toàn cõi mạng” tương tự các sáng tác trước đó.

Bùng cháy với những bản rap “triệu view” của Binz

Luôn là một trong những cái tên đình đám nhất làng rap Việt, sự xuất hiện của Binz trong dàn lineup của siêu nhạc hội 8WONDER Winter càng khiến cộng đồng rap fan thêm hào hứng. Được biết đến là nam rapper đa tài, Binz xây dựng phong cách âm nhạc đầy chất riêng, mang nhiều sắc thái, lúc nhẹ nhàng, lãng mạn, khi lại cool ngầu, bóng bẩy. Vì lẽ đó, các tín đồ âm nhạc tin rằng anh sẽ mang đến phần trình diễn đầy bất ngờ và phấn khích trong lần “đổ bộ” đầu tiên đến 8WONDER Winter.

Nhiều khán giả mong đợi nam rapper sẽ đốt cháy siêu nhạc hội với những bản rap rắn rỏi, thô ráp như Bigcityboi, Don't Break My Heart, Gene… Trong khi đó, không ít fan lại muốn nhìn thấy Binz trong hình ảnh “suy boy” với những bản rap love quốc dân như Hit me up, Ok, Deep sea, Sao cũng được, So far… Các “gai con” còn hy vọng nam rapper sẽ lần nữa vừa “nhả chữ” vừa phô diễn kỹ năng chơi guitar điện thần sầu ngay trên sân khấu siêu nhạc hội 8WONDER Winter.

Luôn là cái tên bảo chứng cho những màn kết hợp bất ngờ, 8WONDER cũng khiến đông đảo khán giả bàn tán sôi nổi về các tiết mục collab khó đoán nhất. Liệu các fan có thể mong chờ màn hòa giọng giữa 2 “anh tài toàn năng” Binz và Soobin? Hay sẽ là sự kết hợp chưa từng có giữa Imagine Dragons và nghệ sĩ Việt?

Siêu nhạc hội quốc tế 8WONDER Winter 2024 - phiên bản supershow sẽ chính thức diễn ra vào tối 08/12 tại Đại đô thị Vinhomes Grand Park - TP.HCM với sự tham ban nhạc hàng đầu thế giới Imagine Dragons cùng dàn siêu sao VPOP trên một sân khấu quy mô hoành tráng bậc nhất từ trước đến nay.

Bên cạnh đó, Vinhomes Grand Park còn chào đón chuỗi lễ hội 8WONDER Winter với chủ đề “Siêu hội Giáng sinh” phiên bản city fest quy tụ chuỗi hoạt động và trải nghiệm mùa đông chưa từng có giữa Sài thành cùng liên hoàn lễ hội Giáng sinh tưng bừng, mở ra không gian để hàng trăm nghìn du khách có thể đến check-in, trải nghiệm ẩm thực, giải trí, văn hoá, nghệ thuật xuyên suốt tháng 12.

Nguồn tin: baotintuc.vn