Imagine Dragons sẽ mang “setlist” bùng nổ nào tới 8WONDER Winter?

Nhóm nhạc huyền thoại cũng sẽ trình diễn trên sân khấu Vinhomes Grand Park ngày 8/12 trong khoảng 75 phút. Thông tin ngay lập tức thổi bùng không khí háo hức, cộng đồng fan của “những anh rồng” tiếp tục dậy sóng đồn đoán những bản hit “tỉ lượt nghe” sẽ được trình diễn trên sân khấu 8WONDER.

“Setlist” siêu đỉnh sẽ đốt cháy sân khấu siêu nhạc hội?

Ngay sau khi 8WONDER Winter Festival có tên trên website chính thức của nhóm, ban tổ chức đồng thời xác nhận Imagine Dragons sẽ trình diễn một “setlist” trọn vẹn lên đến 75 phút. Trên fanpage của 8WONDER, fan “nhà Tám” đồn đoán và chuyền tay nhau một danh sách được cho là “setlist” của Loom World Tour với 19 ca khúc quen thuộc vừa được Imagine Dragons biểu diễn tại Hollywood Bowl (Mỹ).

Các fan đồn đoán “setlist” và thắc mắc liệu “những anh Rồng” sẽ có phần trình diễn hoành tráng được “may đo” riêng cho 8WONDER? - Ảnh: Vingroup

Đến thời điểm chỉ còn hơn 1 tháng nữa sẽ diễn ra 8WONDER Winter, cộng đồng người hâm mộ Việt không khỏi phấn chấn và không ngớt bàn tán về khoảnh khắc những bản hit “tỉ lượt nghe” được vang lên giữa Sài thành. Trong đó, được người hâm mộ (fan) gợi ý nhiều nhất chính là bài hát huyền thoại Radioactive nằm trong album đầu tay Night Visions (2012) gây chấn động làng giải trí US ngay khi vừa ra mắt. Tạp chí Rolling Stone đã gọi Radioactive, ca khúc nắm giữ kỷ lục về số tuần nằm trong bảng xếp hạng Billboard Hot 100, là "bản hit rock lớn nhất của năm". Các fan háo hức mong chờ sẽ được trực tiếp sống giữa những giai điệu sôi động của ca khúc huyền thoại này tại 8WONDER Winter Festival.

Ảnh: Vingroup

Không thể bỏ qua “siêu hit” Demons, giai điệu đầy cảm xúc “This is my kingdom come. This is my kingdom come. When you feel my heat, look into my eyes. It's where my demons hide” đã được fan Việt thuộc nằm lòng như một lời tuyên ngôn về bản ngã. Trên nhiều diễn đàn, các fan hào hứng chia sẻ lại đoạn điệp khúc sâu sắc này và sẵn sàng hòa giọng cùng Imagine Dragons.

Đặc biệt, ca khúc được gọi tên liên tục chính là Believer - một “bom tấn” với hơn 6 tỉ lượt nghe đầy sôi động, bản hit khẳng định vị thế một trong những tên tuổi lớn nhất trong làng rock thế giới. Không còn là nguồn năng lượng tích cực thông qua màn ảnh, người yêu nhạc chờ đợi Imagine Dragons trực tiếp đem bản hit này đến “đốt cháy” khán đài và truyền cảm hứng cho hàng chục ngàn khán giả của 8WONDER.

Ảnh: Vingroup

Bên cạnh đó, người hâm mộ cũng háo hức mong đợi màn ra mắt album phòng thu mới nhất đánh dấu sự trở lại ngoạn mục của Imagine Dragons. Với 9 ca khúc hoàn toàn mới, album Loom là đại diện cho đỉnh cao của hành trình khám phá bản thân, cũng như đánh dấu thành tựu lớn nhất trong sự nghiệp của Imagine Dragons. Loạt hit đình đám như Thunder, Whatever It Takes, Enemy, Bad Liar... cũng được cộng đồng fan đồn đoán sẽ xuất hiện trong “setlist” của các anh Rồng.

Với màu sắc âm nhạc độc đáo, khả năng hát live “nuốt mic” đẳng cấp và phong cách trình diễn mang năng lượng bùng nổ, Imagine Dragons chắc chắn sẽ mang tới một siêu nhạc hội thăng hoa, đã tai, đã mắt.

Khi “hitmaker” hàng đầu thế giới và dàn sao Việt Nam đứng chung sân khấu

Sau hai mùa siêu nhạc hội 8WONDER gây tiếng vang, cộng đồng mê âm nhạc hẳn vẫn còn nhớ cơn sốt chưa từng có khi “thần đồng âm nhạc” Charlie Puth và ban nhạc pop rock nổi tiếng Maroon 5 đứng chung sân khấu với các tên tuổi hàng đầu Việt Nam như Hồ Ngọc Hà, Hà Anh Tuấn, HIEUTHUHAI, MONO…

Trong lần trở lại này, khán giả kỳ vọng sân khấu 8WONDER một lần nữa là nơi hội tụ của những cá tính âm nhạc hàng đầu thế giới và Việt Nam, đưa khán giả vào một chuyến phiêu lưu âm nhạc đầy màu sắc. Song hành với tượng đài nhạc rock thế giới là sự xuất hiện của những tên tuổi đang khuynh đảo V-pop: SOOBIN, Chi Pu, HIEUTHUHAI, MANBO và HURRYKNG.

Ảnh: Vingroup

Với dàn nghệ sĩ mang những màu sắc âm nhạc riêng biệt, người hâm mộ còn đồn đoán và mong chờ một màn kết hợp “vô tiền khoáng hậu” giữa siêu sao thế giới Imagine Dragons và nghệ sĩ Việt để tạo nên cơn địa chấn chưa từng có tại 8WONDER Winter Festival.

Không chỉ là một siêu nhạc hội được đầu tư bài bản với quy mô khủng, 8WONDER còn là nơi đỉnh cao âm nhạc quốc tế và Việt Nam cùng tỏa sáng, khẳng định tầm vóc của một đại nhạc hội đẳng cấp thế giới.

Để chuẩn bị cho những trải nghiệm có một không hai, nhiều người hâm mộ đã rục rịch “ôn tập” setlist, thậm chí rủ nhau chuẩn bị “in tài liệu” để đi đu thần tượng. Tất cả đều hào hứng mong chờ để “quẩy hết nấc” và thăng hoa trọn vẹn trong supershow 8WONDER Winter Festival vào tháng 12 tại đại đô thị đáng sống bậc nhất TPHCM - Vinhomes Grand Park.

Vượt lên mọi kỳ vọng của fan hâm mộ, 8WONDER Winter Festival 2024 đổ bộ Sài thành không chỉ với supershow đẳng cấp quốc tế với sự có mặt của ban nhạc hàng đầu thế giới Imagine Dragons, mà còn là chuỗi lễ hội mùa đông 8WONDER Winter với chủ đề “Siêu hội Giáng sinh” phiên bản “city fest”. Sự kiện quy tụ hàng loạt hoạt động và trải nghiệm mùa đông chưa từng có giữa Sài thành cùng liên hoàn lễ hội Giáng sinh tưng bừng, mở ra không gian để hàng trăm ngàn du khách có thể đến check-in, trải nghiệm ẩm thực, giải trí, văn hóa, nghệ thuật xuyên suốt tháng 12.

Tác giả: Châu Khoa

Nguồn tin: phunuonline.com.vn