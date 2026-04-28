Lừa bán tượng Phật đồng đen giá 300 tỷ đồng

Ngày 27/4, Hiền (49 tuổi) cùng Huỳnh Kim Long, La Văn Phép, La Minh Huyên, Tống Hoàng Huy, Nguyễn Bội Ngọc, (32-62 tuổi) bị Công an tỉnh An Giang tạm giữ để điều tra hành vi lừa đảo để chiếm đoạt tài sản.

Cùng vụ án, La Thị Kim Phương (26 tuổi) không bị tạm giữ do được gia đình bảo lãnh.

Theo điều tra, Long và Hiền (ngụ TP HCM và Đồng Nai) dùng mạng xã hội rao bán tượng Phật Di Lặc bằng đồng đen, "nổ" rằng có thể "phá kính và đông thủy ngân", giá 300 tỷ đồng. Hai người này tiếp cận ông Huỳnh (54 tuổi, ngụ tỉnh Thái Nguyên).

Hai bên hẹn nhau đến xã Tri Tôn, tỉnh An Giang để thử hàng.

Huỳnh Kim Long và Nguyễn Thị Hiền tại cơ quan điều tra. Ảnh: Dương Đông

Trước ngày hẹn, Long, Hiền đến gặp nhóm của Phép, ngụ xã Tri Tôn để lên kế hoạch lừa đảo. Trong đó, Long cho thuê phương tiện, Hiền đóng vai "Mỹ Duyên" - tên tài khoản mạng xã hội, cũng là người sở hữu vật phẩm. Phép là cha bà này, kiêm "kỹ thuật viên" thử đồng đen.

Hai con của Phép là Huyên và Phương được phân công làm xe ôm, giật tiền và "đạo diễn" kiểm soát các bước trong kế hoạch. Những người còn lại là chân sai vặt, cảnh giới, theo dõi "con mồi".

Ngày 17/4, nhóm này đến điểm hẹn tại khu vực hồ Tà Pạ, đưa tượng cho xem, sau đó yêu cầu người mua khấn vái. Phép trực tiếp cầm vật phẩm thực hiện "huyền năng".

Nhân lúc, ông Huỳnh không chú ý, Phép tráo tấm kính và thủy ngân thành kính vỡ và thủy ngân bị đông cứng trong khi những người còn lại liên tục phụ họa. Tin tưởng, ông Huỳnh đồng ý mua, hẹn đến quán cà phê gần đó làm hợp đồng, đưa trước 300 triệu đồng tiền cọc, sau khi mang hàng về "thẩm định" sẽ đưa đủ.

Ngay khi đưa tiền, Huyên bất ngờ xông ra giật tiền, lên xe bỏ chạy.

Nguyễn Bội Ngọc, Tống Hoàng Huy, La Văn Phép, La Minh Huyên (từ trái qua) tại cơ quan điều tra. Ảnh: Dương Đông

Nhóm ông Phép tiếp tục diễn màn kịch "bất ngờ" rồi nhanh chóng tản đi. Sau khi chia tiền, Long, Hiền rời khỏi Tri Tôn.

Biết bị lừa, ông Huỳnh báo công an. Sau một ngày truy xét, nhóm ông Phép bị bắt tại Tri Tôn trong khi Long, Hiền bị bắt 10 ngày sau đó.

*Tên nạn nhân đã được thay đổi

Tác giả: Ngọc Tài - Dương Đông

