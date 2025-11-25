Lũ trên sông Kôn, sông Krông Ana, sông Srêpôk đang xuống nhưng vẫn ở mức cao

Mực nước lúc 7h ngày 25/11: Sông Krông Ana (trạm Giang Sơn, Đắk Lắk): 422,42 m, trên BĐ2 0,42 m; Sông Kôn (trạm Thạnh Hòa, Gia Lai): 6,41 m, trên BĐ1 0,41 m; Sông Srêpôk (trạm Bản Đôn, Đắk Lắk): 175,84 m, trên BĐ3 1,84 m.

Dự báo lũ trong 24 giờ tới: Lũ trên sông Krông Ana sẽ tiếp tục xuống, trong 12 giờ đầu vẫn ở mức trên BĐ2, sau 12-24 giờ dự báo xuống dưới BĐ2. Lũ trên sông Srêpôk duy trì ở mức BĐ3, cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ. Lũ trên sông Kôn dao động ở mức BĐ1.

Cảnh báo ngập lụt vẫn tiếp diễn tại vùng trũng thấp Đắk Lắk. Gia Lai có nguy cơ ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông. Nguy cơ sạt lở đất trên sườn dốc tại các tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk.

Người dân và chính quyền địa phương có thể theo dõi bản tin cảnh báo thời gian thực về lũ quét, sạt lở đất tại trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn.

Cấp độ rủi ro thiên tai ở Đắk Lắk: Cấp 2–3; Gia Lai: Cấp 1

Tác động của lũ gây ngập lụt tại các vùng trũng thấp có thể ảnh hưởng đến: Giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp.

Các dự báo trên được tính toán dựa trên mức vận hành điều tiết của các hồ chứa thượng lưu. Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia sẽ liên tục cập nhật các bản tin khi có thay đổi về lưu lượng xả của hồ chứa, giúp địa phương và người dân chủ động ứng phó.

