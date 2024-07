Lời thú tội của đôi vợ chồng hành hạ nữ sinh 22 tuổi ở TP Hồ Chí Minh

Qua điều tra, Nguyễn Thanh Đức (SN 1983) và Nguyễn Thị Thu Vân (vợ Đức, SN 1989, cùng ngụ Khánh Hòa; tạm trú TP Thủ Đức), khai nhận: Khoảng tháng 6/2021, chị H. thuê phòng trọ ở đường số 3 (phường 9, quận Gò Vấp) để ở.

Tại đây, chị H. có quen biết với vợ chồng Đức. Cùng thời gian này, chủ nhà trọ nơi chị H. ở không cho H. ở vì không có tiền trả. Do vậy, vợ chồng Đức bàn với nhau cho chị H. về nhà sống chung để giúp việc nhà.

Vợ chồng Đức.

Sau đó, vợ chồng Đức chuyển nhà trọ qua nhà không số ở hẻm 40/10 đường Tam Bình (TP Thủ Đức) và rủ chị H. về ở chung cùng phòng trọ. Vợ chồng Đức hứa với chị H. là coi như thành viên trong gia đình nên chị đồng ý.

Quá trình chung sống, vợ chồng Đức và chị H. xảy ra mâu thuẫn. Từ tháng 7/2023 đến tháng 6/2024, vợ chồng Đức nhiều lần dùng chổi đánh chị H. nhưng không gây ra thương tích.

Các đối tượng khai thêm, do chị H. không làm đúng ý trong công việc, như: Rửa chén, lau nhà, giặt quần áo không sạch. Vợ chồng Đức giao cho chị H. đi mua đồ nhưng khi về thối tiền lại không đúng ý. Những lần này, Đức bắt chị H. nằm xuống sàn nhà rồi dùng cây tre đánh vào vùng bụng, đùi, chân, lưng và mông chị. Đức đánh chị H. nhiều lần trong nhiều ngày.

Đến ngày 11/6, Đức đang đứng sửa xe trước nhà thì chị H. tới nói chuyện. Bực tức, Đức dùng kìm sắt đập vào miệng chị H. khiến chị gãy răng cửa, dập lưỡi. Chưa dừng lại, Đức đạp nhiều cái vào ngực, bụng chị H.

Hai ngày sau, Vân dùng chày bằng gỗ đập vào mắt cá chân chị H.; dùng tay và kẹp inox nhéo vào vùng kín của chị H.

Trưa 17/6, chị H. bỏ trốn rồi đón xe đò về quê tỉnh Phú Yên. Ngày 24/6, chị H. được gia đình đưa trở lại TP Hồ Chí Minh và đến cơ quan Công an trình báo. Cơ quan chức năng xác định, chị H. bị nhiều vết thương ở cổ, chân, tay và vùng kín, gãy nhiều xương sườn.

Như Báo CAND đã đưa tin, ngày 30/6 vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Đức đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam vợ chồng Đức về hành vi hành hạ người khác. Đến nay, Công an đã làm rõ được hành vi phạm tội của các đối tượng như trên.

Tác giả: Đức Mừng

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân