Các nghệ sĩ và các em thiếu nhi biểu diễn trong tiết mục nghệ thuật tại lễ diễu binh diễu hành mừng Quốc khánh 2-9 Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Hướng tới tương lai, Đảng ta đặt mục tiêu đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, Việt Nam là quốc gia hùng cường, hưng thịnh, hạnh phúc. Đó là khát vọng của cả dân tộc, là lời thề danh dự trước lịch sử, trước nhân dân. Tổng Bí thư Tô Lâm

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các tầng lớp nhân dân đã cùng tham dự. Lãnh đạo các nước Trung Quốc, Nga, Lào, Campuchia, Cuba... cũng cùng tham dự lễ kỷ niệm.

Vươn tới hòa bình, thịnh vượng

Trong diễn văn tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Tô Lâm nhắc lại khoảnh khắc cách đây 80 năm khi trên quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước CHXHCN Việt Nam).

Từ dấu mốc ấy, dân tộc bước vào hành trình xây dựng chính quyền nhân dân, bảo vệ Tổ quốc, tiến lên con đường xã hội chủ nghĩa vì mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

Tổng Bí thư khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân thành kính tưởng nhớ các bậc tiên tổ, bày tỏ lòng biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh, tri ân các bậc tiền bối cách mạng, hàng triệu triệu đồng bào và chiến sĩ đã hy sinh, cống hiến cho độc lập, tự do, thống nhất Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân.

Tổng Bí thư tri ân các Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, cựu chiến binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, cùng công nhân, nông dân, doanh nhân, trí thức, văn nghệ sĩ, thanh niên, phụ nữ, thiếu nhi, đồng bào tôn giáo, kiều bào, bạn bè quốc tế đã đồng hành và ủng hộ sự nghiệp cách mạng suốt 80 năm qua.

Tổng Bí thư chỉ rõ chúng ta tự hào khẳng định rằng mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam đều gắn liền với vai trò lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng và tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đảng luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với thực tiễn đất nước qua từng giai đoạn; đặt lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân lên trên hết, trước hết.

Nhờ đó, dân tộc ta vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách; nước ta từ một nước thuộc địa trở thành một quốc gia độc lập, thống nhất và đang vững bước tiến lên hiện đại, hội nhập sâu rộng; vị thế, uy tín ngày càng được khẳng định trên trường quốc tế.

Qua chặng đường 80 năm đầy gian khó nhưng hào hùng, chúng ta đã khẳng định chân lý dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng, với ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường, dựa vào sức mạnh nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, không có khó khăn thử thách nào mà nhân dân ta không vượt qua, không có mục tiêu cao đẹp nào mà dân tộc ta không đạt tới.

"Chính vì vậy, không có lực cản nào, không có lý do gì có thể ngăn bước chúng ta vươn tới hòa bình và thịnh vượng, dân tộc ta trường tồn và phát triển.

Hướng tới tương lai, Đảng ta đặt mục tiêu đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, Việt Nam là quốc gia hùng cường, hưng thịnh, hạnh phúc. Đó là khát vọng của cả dân tộc, là lời thề danh dự trước lịch sử, trước nhân dân", Tổng Bí thư nêu rõ.

Kiên quyết bảo vệ vững chắc lợi ích quốc gia, dân tộc

Tổng Bí thư Tô Lâm kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đồng bào ta ở trong và ngoài nước, bằng những việc làm cụ thể và thiết thực, hãy đoàn kết, chung sức, đồng lòng, biến khát vọng thành hiện thực; nỗ lực hơn nữa, quyết tâm hơn nữa; phát huy cao độ trí tuệ, sức sáng tạo và bản lĩnh Việt Nam; thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước đã đề ra, nhân dân mong đợi.

Chúng ta kiên quyết, kiên trì bảo vệ độc lập, tự do, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc bằng sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc: sức mạnh chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học, công nghệ, quân sự, đối ngoại và sức mạnh lòng dân.

Chúng ta muốn là bạn, là đối tác tin cậy với tất cả các nước trên thế giới. Chúng ta tôn trọng luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc; giải quyết các bất đồng, tranh chấp bằng biện pháp hòa bình. Chúng ta tuyệt đối không nhân nhượng trước mọi âm mưu, hành động xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; kiên quyết bảo vệ vững chắc lợi ích quốc gia, dân tộc...

"Trong giờ phút thiêng liêng này, mỗi chúng ta như đang thấy vang vọng lời Tuyên ngôn Độc lập năm 1945 của Bác Hồ, thấy triệu triệu trái tim Việt Nam cùng chung nhịp đập tự hào, cùng ngân vang lời thề "Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh".

Chúng ta càng thấu hiểu giá trị của "Độc lập", "Tự do", "Hạnh phúc"; càng quý trọng và càng quyết tâm vun đắp hòa bình; càng thấm thía ý nghĩa thiêng liêng của từ "Nhân dân tôi", "Tổ quốc tôi"..." - Tổng Bí thư nhấn mạnh thêm.

Khối nữ sĩ quan gìn giữ hòa bình Việt Nam Ảnh: NAM TRẦN

Hoành tráng lễ diễu binh, diễu hành

Sau diễn văn của Tổng Bí thư, lễ diễu binh diễu hành đã được tổ chức hoành tráng, trang nghiêm. Tham gia diễu binh diễu hành có 79 khối với hơn 16.300 quân nhân. Trong đó có 43 khối đứng, 18 khối đi, 6 khối xe pháo quân sự của quân đội, 8 khối xe đặc chủng công an. Đồng thời có 4 khối quân đội nước ngoài gồm Nga, Trung Quốc, Lào, Campuchia.

Tại lễ diễu binh diễu hành đã chứng kiến dàn khí tài, phương tiện hùng hậu với 30 máy bay các loại gồm biên đội trực thăng Mi-171, Mi-17, Mi-8 mang cờ Tổ quốc và cờ Đảng. Các đội hình máy bay vận tải Casa C-295 và C212i, máy bay Yak-130 và L-39NG hiện đại, tiêm kích đa năng siêu âm Su-30MK2 hiện đại lần lượt bay biểu diễn.

Cùng với đó là hơn 200 phương tiện gồm xe máy, vũ khí, khí tài của công an và quân đội. Trong đó có các loại xe tăng, xe thiết giáp, pháo, tổ hợp tên lửa phòng không S-125-VT, tổ hợp tên lửa phòng thủ bờ biển K300P Bastion-P, tổ hợp tên lửa Scud B...

Cuối chương trình kỷ niệm, màn trình diễn "Khí phách Việt Nam" của hơn 80 nghệ sĩ tên tuổi và khoảng 2.000 diễn viên quần chúng tạo nên một khúc tráng ca vang trọng trên quảng trường Ba Đình lịch sử trong ngày kỷ niệm Quốc khánh 2-9.

Thực hiện thành công ba mục tiêu Tổng Bí thư nhấn mạnh nhiệm vụ bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội để phát triển đất nước nhanh, bền vững; không ngừng nâng cao đời sống và hạnh phúc của nhân dân đang là mệnh lệnh hành động của chúng ta. Thực hiện thành công ba mục tiêu đó chính là hoàn thành ước nguyện của Bác Hồ trước lúc đi xa: "Điều mong muốn cuối cùng của tôi là: toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới". Thể hiện khí thế, sức mạnh trên biển Đồng thời với lễ diễu binh ở quảng trường Ba Đình, tại căn cứ quân sự Cam Ranh (Khánh Hòa), các lực lượng vũ trang cũng thực hiện lễ diễu binh trên biển với hơn 40 tàu tham gia gồm các tàu chỉ huy, các biên đội tàu ngầm Kilo 636, tàu hộ vệ tên lửa, tàu hộ vệ chống ngầm, tàu tên lửa tấn công nhanh, tàu pháo của Hải quân nhân dân Việt Nam; các biên đội tàu của Cảnh sát biển Việt Nam... cùng máy bay tuần thám biển, trực thăng săn ngầm. Lễ diễu binh trên biển thể hiện khí thế, sức mạnh của quốc phòng Việt Nam. Đồng thời cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy ý chí quyết chiến quyết thắng, đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Kiều bào hướng về Tổ quốc, cùng xây dựng Việt Nam hùng cường

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9 năm nay đánh dấu lần đầu tiên khối kiều bào sải bước diễu hành qua quảng trường Ba Đình lịch sử.

Sự xuất hiện của 55 kiều bào từ 18 quốc gia và vùng lãnh thổ, đại diện cho hơn 6 triệu người Việt Nam ở nước ngoài, minh chứng cho sự ghi nhận của quê hương với vai trò và những đóng góp thiết thực của bà con với Tổ quốc.

Khối đồng bào Việt Nam ở nước ngoài, đại diện cho hơn 6 triệu người Việt Nam đang sinh sống, học tập, lao động tại 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng tham gia diễu hành - Ảnh: NAM TRẦN

Trao truyền ngọn lửa tình yêu nước cho kiều bào trẻ

Trở về từ thủ đô Vientiane (Lào), chị Viengkeo Douangchaleun (tên tiếng Việt là Nguyễn Thị Thu Huyền) chia sẻ niềm vui, tự hào và vinh dự khi được tham gia diễu hành trong khối đại diện đồng bào Việt Nam ở nước ngoài.

"Đây là một dấu ấn cho thấy vai trò của kiều bào được Đảng, Nhà nước ghi nhận. Tham gia sự kiện lần này, chúng tôi cảm nhận rõ tình yêu quê hương đất nước của người Việt Nam. Tình cảm ấy càng mãnh liệt, thiêng liêng hơn với những người xa xứ như chúng tôi.

Sự góp mặt của kiều bào tại lễ kỷ niệm cũng góp phần trao truyền ngọn lửa của tình yêu nước cho thế hệ kiều bào trẻ" - chị chia sẻ với Tuổi Trẻ sau khi lễ diễu binh diễu hành khép lại.

Theo nữ doanh nhân người Lào gốc Việt, khi trở về lần này, chị cảm nhận rõ sự đổi mới, phát triển và vị thế được nâng cao của đất nước.

"Vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao, trở nên rõ ràng hơn. Những người Việt Nam ở nước ngoài như chúng tôi cũng được hưởng lợi hơn, được chú trọng và tôn trọng hơn".

Hướng về quê hương bằng những hoạt động cụ thể

Chị nhấn mạnh rằng thời gian qua Việt Nam đã có những chính sách hướng đến tạo thuận lợi hơn cho kiều bào như việc sửa đổi, bổ sung Luật Quốc tịch, Luật Đất đai, Luật Nhà ở...

"Những thay đổi này khích lệ kiều bào hướng về quê hương đất nước bằng những hoạt động kinh tế cụ thể, góp phần phát triển đất nước.

Việc này để hướng tới năm 2045, khi kỷ niệm 100 thành lập nước, Việt Nam sẽ trở thành một quốc gia hùng cường, phát triển, vững mạnh, sánh vai với các cường quốc trên thế giới" - kiều bào từ Lào bày tỏ.

Ngoài đầu tư kinh tế, theo chị, kiều bào còn là cầu nối quan trọng để lan tỏa văn hóa, bản sắc, hình ảnh tốt đẹp của người Việt Nam với bạn bè quốc tế, góp phần nâng cao vị thế của đất nước...

* Nhà thơ Nguyễn Đức Mậu: Một không khí lịch sử chưa từng thấy Từ lâu tôi ít dạo phố phường, nhưng những ngày này thì tôi rất thích dạo quanh Hà Nội để được hòa vào dòng người như thác lũ xuống đường "yêu nước". Tôi vô cùng xúc động khi nhìn thấy khí thế chào đón lễ Quốc khánh của toàn dân mình. Khắp các nẻo đường trung tâm Hà Nội, người người khắp nơi đổ về. Một không khí lịch sử chưa từng thấy, cuồn cuộn, trập trùng những đoàn người cùng hướng về lễ diễu binh diễu hành. Đời tôi ít khi chứng kiến cảnh bùng nổ thế này. Mặc dù thời tiết không thuận lợi, vậy mà dòng người ùn ùn đổ về khu Ba Đình xem diễu binh diễu hành, sang Đông Anh xem triển lãm thành tựu đất nước. Không khí náo nhiệt vô cùng, khiến một người từng trải qua nhiều cuộc chiến tranh như tôi cảm thấy rất đỗi xúc động và tự hào về đất nước và nhân dân mình, đặc biệt là thế hệ trẻ. Thời nào cũng vậy, người trẻ luôn là cái mảnh rực rỡ nhất của đất nước. Tuổi trẻ của chúng tôi ra trận, tuổi trẻ bây giờ cũng đầy nhiệt huyết dựng xây đất nước. Nếu tuổi trẻ là tương lai của đất nước, tôi đã nhìn thấy tương lai đẹp đẽ cho đất nước mình! * Tiến sĩ, nhà báo Hồ Bất Khuất: Lời thề ấy sẽ mãi đọng lại trong tâm trí nhiều người Tôi ấn tượng với bài diễn văn ngắn gọn, súc tích mà nói được tất cả những điều cần nói, từ ý nghĩa của những sự kiện trong quá khứ tới khát vọng tương lai, của Tổng Bí thư Tô Lâm tại lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành mừng 80 năm Quốc khánh 2-9. Đặc biệt, "lời thề danh dự trước lịch sử, trước nhân dân" mà Tổng Bí thư nói tới: "Hướng tới tương lai, Đảng ta đặt mục tiêu đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, Việt Nam là quốc gia hùng cường, hưng thịnh, hạnh phúc" gợi trong tôi nhiều nghĩ suy. Tổng Bí thư nói rõ vào mốc kỷ niệm 100 năm thành lập nước, Việt Nam sẽ là quốc gia hùng cường, hưng thịnh, hạnh phúc. Đây không đơn giản là mục tiêu cho tương lai mà Tổng Bí thư Tô Lâm xem như lời thề danh dự trước lịch sử, trước nhân dân. Hứa hẹn những điều tốt đẹp trong tương lai là điều đã được nhiều lãnh đạo Đảng và Nhà nước nhắc đến, nhưng xem nó là "lời thề danh dự" tôi mới thấy lần đầu từ phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm. Đặc biệt, Tổng Bí thư nói điều này không phải trong hội trường kín, mà nói trước quảng trường Ba Đình, trước hàng vạn người nghe trực tiếp và hàng chục triệu người xem qua truyền hình. Lời thề ấy sẽ mãi đọng lại trong tâm trí nhiều người, khiến họ suy nghĩ và tưởng tượng 20 năm nữa Việt Nam có thể trở thành một quốc gia hùng cường, hưng thịnh, hạnh phúc tới đâu? Với dân số trên 100 triệu người và mỗi năm tăng khoảng 1 triệu, sau 20 năm nữa, về mặt dân số, Việt Nam có thể được xếp vào loại "cường quốc dân số" trong nhóm 20 quốc gia đông dân nhất. Nhưng đông người chỉ là một tiêu chí của quốc gia hùng cường. Sức mạnh kinh tế, văn hóa, khoa học công nghệ, quân sự... và uy tín trên trường quốc tế mới là những tiêu chí chính. Để đạt được những tiêu chí này, về cơ bản, Việt Nam có thể đạt được nhưng phải đi kèm những điều kiện khác mà điều kiện quan trọng nhất là đất nước hòa bình. Có hòa bình, người Việt Nam sẽ phát huy được hết khả năng của mình để xây dựng đất nước hùng cường, hưng thịnh. Ở một đất nước hùng cường, hưng thịnh thì việc người dân có hạnh phục là điều tất yếu với điều kiện đời sống văn hóa - tinh thần được quan tâm. Tôi và có lẽ hàng triệu người dân Việt Nam đang đầy hứng khởi và hy vọng chờ đón tương lai hùng cường của đất nước trong 20 năm tới.

Tác giả: THÀNH CHUNG - THANH HIỀN - THIÊN ĐIỂU

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ