Loạt phát ngôn gây sốc của Tổng giám đốc Nhật Nam Vũ Thị Thúy

Năm 2021, trong một lần trả lời báo chí, khi nói về lý do mở công ty, bà Vũ Thị Thúy nói rằng: 'Tôi mở công ty có 2 lý do. Thứ nhất là tôi luôn tâm niệm, hạnh phúc là chia sẻ. Khi mới bắt đầu kinh doanh, tôi nghĩ mình cố làm sao để có nhiều tiền lo cho cuộc sống gia đình, con cái. Nhưng khi mọi thứ đã đi vào ổn định, thì thứ tôi hướng đến lại cao hơn. Nếu như chỉ nghĩ đến bản thân và gia đình, thì hơn 10 năm qua tôi tích lũy đủ rồi. Nhưng để giúp được nhiều người hơn nữa, thì tôi cần phải dấn thân vào một thử thách mới. Lý do thứ hai khiến tôi quyết định mở công ty, tôi nghĩ mình cần làm điều gì đó để các con tự hào, tạo ra nhiều giá trị tốt đẹp để khi trưởng thành các con sẽ tiếp tục noi theo'.