Theo quyết định xử phạt, Công ty cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan bị xử phạt 65 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn về báo cáo thường niên năm 2023, báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán, báo cáo thường niên năm 2024, báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2025, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 24/7/2025.

Bên cạnh đó, Công ty cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan cũng bị phạt 125 triệu đồng do hành vi không mời đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm của công ty dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm của công ty có khoản ngoại trừ trọng yếu, ý kiến kiểm toán trái ngược hoặc từ chối.

Công ty cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan bị xử phạt 190 triệu đồng do vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán. Ảnh: T.L

Ý kiến kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán An Việt tại Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2024 của Công ty là từ chối đưa ra ý kiến. Tuy nhiên, Công ty không mời đại diện tổ chức kiểm toán dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo quy định tại điểm b khoản 6 Điều 15 Nghị định số 156/2020/NĐ - CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ - CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP. Tổng số tiền phạt đối với Công ty cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan là 190 triệu đồng.

Trước đó, vào năm 2019, Công ty cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan cũng bị xử phạt 450 triệu đồng do không báo cáo theo quy định pháp luật và không đăng ký giao dịch chứng khoán.

Được biết, Công ty cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan là thành viên của Tổng công ty CP Dệt may Hà Nội, có trụ sở chính đặt tại số 33 Nguyễn Văn Trỗi, phường Bến Thủy, TP. Vinh, Nghệ An. Lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty là sản xuất, mua bán sản phẩm sợi, dệt may công nghiệp, mua bán máy móc thiết bị phụ tùng nguyên, nhiên vật liệu ngành dệt may./.

Tác giả: Mai Tấn

Nguồn tin: thoibaotaichinhvietnam.vn