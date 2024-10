Loạt cán bộ vừa bị khởi tố, bắt giam ở Thanh Hóa

Chiều 15-10, Công an tỉnh Thanh Hóa đã có thông tin về việc mở rộng điều tra, khởi tố bắt tạm giam, cấm đi khỏi nơi cư trú thêm 6 cán bộ, lãnh đạo liên quan tới vụ án "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại huyện Quảng Xương mà Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang thụ lý.

Hai Phó chủ tịch UBND huyện Quảng Xương - ông Nguyễn Đình Dự (bên trái) và ông Hà Thế Anh đã bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố, bắt tạm giam

Cụ thể, Cơ quan An ninh điều tra đã thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với ông Nguyễn Đình Dự (SN 1966) và ông Hà Thế Anh (SN 1978, cùng ngụ khu phố 2, thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương). Cả hai ông đều đang là Phó chủ tịch UBND huyện Quảng Xương.

Khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Mã Văn Thanh (SN 1962), nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và môi trường (TN-MT) huyện Quảng Xương; Hoàng Văn Long (SN 1982, nguyên Phó phòng TN-MT huyện Quảng Xương), hiện là Chủ tịch UBND xã Quảng Yên (huyện Quảng Xương); Lê Quang Trung (SN 1959) nguyên Phó chủ tịch UBND xã Quảng Chính (từ năm 2010 - 2019) và Nguyễn Văn Truyền (SN 1983), Phó chủ tịch UBND xã Quảng Chính từ năm 2019 đến nay.

Ông Trần Văn Công, cựu chủ tịch UBND huyện Quảng Xương

Trước đó, ngày 26-9, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra trên địa bàn huyện Quảng Xương theo Điều 356, Bộ Luật Hình sự; thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với 5 bị can, trong đó có ông Trần Văn Công, cựu Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương.

Liên quan đến vụ án này, đến nay Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 11 bị can về các tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo nguồn tin, nhóm bị can này có nhiều sai phạm trong quản lý đất đai, ký hồ sơ giao đất trái thẩm quyền tại xã Quảng Chính trong thời gian ông Trần Văn Công đang đương nhiệm.

Đây cũng là vụ án mà tại phiên họp thứ 9 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Thanh Hóa ngày 8-10, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ.

Hiện, vụ án đang tiếp tục được điều tra để xử lý nghiêm theo pháp luật.

Tác giả: Tuấn Minh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động