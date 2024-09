Loại quả ngọt mát nhưng giúp giảm cân cực tốt, còn là “khắc tinh” của sỏi thận

Dưa hấu là một trong những loại trái cây có lượng calo thấp (Chỉ 46 calo mỗi cốc 154 g), thấp hơn so với các loại trái cây ít đường khác. Tuy nhiên, nó lại có rất nhiều chất dinh dưỡng, bao gồm vitamin và khoáng chất. Trong 154 g dưa hấu sẽ bao gồm 21% vitamin C, 18% vitamin A, 5% kali, 4% magie và 3% các vitamin B1, B5, B6. Vitamin C đóng vai trò chính trong việc giúp cơ thể hình thành collagen, protein giúp da khỏe mạnh và tăng cường thị lực.

Trong dưa hấu, hơn 90% là nước, đó là lý do khi ăn bạn sẽ cảm thấy nhanh no. Ngoài ra, loại quả này chứa hàm lượng chất xơ dồi dào. Nước và chất xơ khi vào cơ thể cung cấp năng lượng, chống mất nước trong ngày hè, cải thiện tiêu hóa.

Dưới đây là một số tác dụng khác của dưa hấu và những lưu ý khi ăn thực phẩm này.

Tốt cho thận

Cơ thể con người phải tiếp xúc với lượng lớn chất độc từ thực phẩm, bao gồm cả không khí chúng ta hít thở. Tuy nhiên, những độc tố này sẽ được đào thải qua thận.

Để thận khỏe mạnh và hoạt động tốt, bạn cần uống 1 ly nước ép dưa hấu mỗi ngày. Các chất dinh dưỡng chính trong dưa hấu là canxi và kali giúp chống lại độc tố và thải chúng ra khỏi cơ thể.

Chứa hợp chất ngăn ngừa ung thư

Các nhà nghiên cứu cho biết, lycopene trong dưa hấu làm giảm nguy cơ ung thư bằng cách ngăn chặn insulin (IGF), một loại protein liên quan đến sự phân chia tế bào. Mức IGF cao đã được chứng minh có liên quan đến ung thư.

Ngoài ra, cucurbitacin E đã được nghiên cứu về khả năng ức chế sự phát triển của khối u.

Giúp giữ nước

Tiêu thụ thực phẩm có hàm lượng nước cao có thể cung cấp cho cơ thể lượng nước cần thiết, giúp các cơ quan hoạt động bình thường.

Dưa hấu chứa 92% nước, chính là sự lựa chọn tuyệt vời bạn có thể nghĩ tới.

Cải thiện sức khỏe tim mạch

Lycopene có thể giúp giảm cholesterol và giảm huyết áp, nguyên nhân dẫn đến bệnh tim mạch. Dưa hấu cũng chứa citrulline, một loại axit amin có thể làm tăng nồng độ oxit nitric trong cơ thể. Oxit nitric giúp lưu thông máu, làm giảm huyết áp. Ngoài ra, các vitamin và khoáng chất khác trong dưa hấu như: vitamin A, B6, C, magiê và kali cũng tốt cho tim.

Để có làn da tốt

Dưa hấu không chỉ tốt cho cơ thể mà cho cả sức khỏe làn da. Hàm lượng nước dồi dào của nó làm cho da dẻo dai và khỏe mạnh.

Loại quả này cũng có hàm lượng vitamin C cao. Loại vitamin này giúp tăng cường sản xuất collagen, qua đó giúp cải thiện độ đàn hồi của da, tăng lưu lượng máu đến da, chống lão hóa cho da.

Ngoài ra, dưa hấu còn chứa vitamin A, B6 giúp làn da luôn mềm mại, mịn màng và dẻo dai hơn. Trong đó, vitamin A giúp phục hồi các tế bào da, ngăn ngừa da khô, bong tróc, trong khi vitamin B6 giúp trị mụn trên da.

Ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng ở mắt

Lycopene được tìm thấy trong một số bộ phận của mắt, giúp ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng liên quan đến tuổi tác (AMD). Đây là một vấn đề về mắt phổ biến có thể gây mù ở người lớn tuổi.

Nhiều nghiên cứu cho thấy nước ép dưa hấu có thể giúp giảm đau nhức cơ bắp.

Giảm đau nhức cơ bắp

Nhiều nghiên cứu cho thấy nước ép dưa hấu có thể giúp giảm đau nhức cơ bắp. Đây là loại thức uống tuyệt vời sau khi bạn vừa trải qua một ngày làm việc nặng nhọc hoặc buổi tập luyện mệt mỏi.

Dưa hấu cũng là một trong những nguồn cung cấp nhiều nhất citrulline, giúp cải thiện chức năng động mạch và làm giảm huyết áp. Nếu bạn có một cơn đau nhức cơ bắp, hãy thử nghiệm bằng việc uống một ly nước ép dưa hấu. Tuy nhiên, không nên ăn quá nhiều.

Cải thiện thị lực

Hợp chất Lycopene trong dưa hấu có lợi cho sức khỏe của mắt. Nó có thể giúp ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng liên quan đến tuổi tác. Hơn nữa, dưa hấu còn có nhiều vitamin A, đây là loại vitamin cần thiết giúp cho đôi mắt của bạn luôn khỏe mạnh.

Giảm cân

Ăn dưa hấu là một lựa chọn tối ưu và ít tốn kém giúp bạn giảm đi vài cân khi muốn thực hiện ăn kiêng. Dưa hấu ít calo và hàm lượng vitamin cao, chính điều này sẽ giúp giảm cân. Hãy tự làm một ly sinh tố dưa hấu vừa để uống vừa là bữa ăn nhẹ hoàn hảo cung cấp cho cơ thể nhiều khoáng chất và lượng nước cần thiết.

Bảo vệ cơ thể khỏi tia UV

Dưa hấu có nhiều chất lycopene, một sắc tố carotenoid có tính chống oxy hóa mạnh mẽ. Lycopene giúp bảo vệ làn da bạn chống lại tia UV, cháy nắng và ung thư da. Vì thế nên bổ sung dưa hấu vào chế độ ăn uống hàng ngày

Dưa hấu có an toàn cho mọi người?

Dưa hấu an toàn cho hầu hết mọi người, tuy nhiên một số ít người có thể bị dị ứng, mặc dù trường hợp này rất hiếm. Những người hay bị dị ứng với một số loại phấn hoa cũng có thể bị dị ứng với dưa hấu.

Dù một số phản ứng dị ứng có thể nhẹ, nhưng chúng cũng có thể đe dọa đến tính mạng, vì vậy nếu xuất hiện bất kỳ dấu hiệu dị ứng nghiêm trọng nào như khó thở, khó nuốt hoặc nói, hoặc cảm thấy chóng mặt, ngất xỉu, bạn nên tìm kiếm sự chăm sóc y tế khẩn cấp.

Ngoài ra, những người dễ bị đau nửa đầu nên tránh dùng, vì dưa hấu chứa hàm lượng tyramine cao, đây là loại axit amin có thể gây ra chứng đau nửa đầu. Những người mắc bệnh tiểu đường cũng hạn chế dưa hấu, do lượng đường tự nhiên trong nó khá cao.

