Loại lá cực dễ tìm ở Việt Nam, đem phơi khô lại thành thảo dược quý cho sức khỏe

Lá xoài giúp ổn định đường huyết

Theo các nghiên cứu khoa học, lá xoài sở hữu nhiều hợp chất có khả năng giúp kiểm soát và ổn định đường huyết hiệu quả. Trong đó có anthocyanins – một chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp giảm stress oxy hóa, bảo vệ tế bào beta tuyến tụy khỏi tổn thương, từ đó cải thiện khả năng tiết insulin của cơ thể.

Ngoài ra, lá xoài còn chưa axit corosolic giúp thích sản xuất glycogen ở gan, giúp dự trữ glucose dư thừa trong máu, hạn chế tình trạng tăng đường huyết đột ngột sau ăn. Chất xơ trong lá xoài cũng có khả năng làm chậm tốc độ hấp thu glucose trong đường ruột, góp phần kiểm soát đường huyết hiệu quả.

Những lợi ích từ lá xoài có kể khiến nhiều người ngỡ ngàng. Ảnh: Getty Images

Tăng cường sức khỏe tim mạch

Polyphenol dồi dào trong lá xoài có thể giúp tăng cường tính đàn hồi của mạch máu, giảm nguy cơ hình thành mảng bám, từ đó giúp ngăn ngừa các bệnh lý tim mạch như xơ vữa động mạch, cao huyết áp, đột quỵ. Lá xoài chứa nhiều Vitamin C là chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp trung hòa các gốc tự do, bảo vệ tim khỏi tổn thương do stress oxy hóa.

Bên cạnh đó, do rất giàu chất xơ nên lá xoài có thể giúp giảm cholesterol xấu (LDL), tăng cholesterol tốt (HDL) trong cơ thể, từ đó góp phần bảo vệ sức khỏe tim mạch. Kali trong lá xoài cũng có khả năng giúp điều hòa huyết áp, giảm nguy cơ cao huyết áp và đột quỵ.

Lá xoài thúc đẩy sức khỏe tiêu hóa

Lá xoài chứa hàm lượng chất xơ dồi dào, giúp tăng cường nhu động ruột, hỗ trợ tiêu hóa thức ăn hiệu quả, ngăn ngừa táo bón. Chất xơ cũng đóng vai trò như thức ăn cho vi khuẩn có lợi (prebiotics) trong đường ruột, giúp cân bằng hệ vi sinh, ức chế sự phát triển của vi khuẩn có hại, từ đó cải thiện tiêu hóa và tăng cường miễn dịch.

Lá xoài cũng chứa một số enzym tiêu hóa như amylase, lipase, protease, giúp cơ thể phân giải thức ăn hiệu quả hơn, tăng cường khả năng hấp thu dưỡng chất. Nhờ vậy, lá xoài giúp giảm đầy hơi, khó tiêu, chướng bụng do thức ăn không được tiêu hóa hoàn toàn.

Lá xoài sau khi phơi khô lại thành thảo dược ít ai ngờ đến. Ảnh: Shutter Stock

Tăng cường hệ miễn dịch

Lá xoài chứa hàm lượng vitamin C dồi dào, đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường hệ miễn dịch. Vitamin C giúp kích thích sản xuất các tế bào bạch cầu - "chiến binh" chống lại vi khuẩn, virus và các tác nhân gây hại khác. Ngoài ra, vitamin C còn giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của các tế bào miễn dịch, từ đó bảo vệ cơ thể khỏi bệnh tật.

Lá xoài cũng là nguồn cung cấp beta-carotene - tiền chất của vitamin A. Vitamin A đóng vai trò thiết yếu trong việc duy trì chức năng hàng rào bảo vệ da và niêm mạc, ngăn ngừa sự xâm nhập của vi khuẩn, virus.

Hỗ trợ điều trị sỏi mật và sỏi thận

Lá xoài chứa hàm lượng axit citric dồi dào, giúp hòa tan các khoáng chất trong sỏi, làm mềm sỏi và kích thích bài tiết sỏi ra ngoài theo đường niệu. Các hợp chất polyphenol trong lá xoài có đặc tính chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp giảm viêm, ngăn ngừa hình thành sỏi mới và bảo vệ gan, thận khỏi tổn thương do sỏi gây ra. Trong khi đó kali trong loại lá này giúp lợi tiểu, tăng cường đào thải độc tố và cặn bã ra khỏi cơ thể, từ đó hỗ trợ điều trị sỏi.

Làm đẹp da và tóc

Lá xoài chứa tất cả các chất dinh dưỡng cần thiết cho sức khỏe làn da. Chiết xuất lá xoài có thể làm giảm nếp nhăn, dấu hiệu lão hóa và khô da đồng thời cũng giúp sản xuất collagen có thể làm giảm nếp nhăn và nếp nhăn trên khuôn mặt. Ngoài ra, các chất dinh dưỡng như vitamin C và A trong lá xoài cũng có tác dụng làm cho mái tóc của bạn trở nên bóng mượt.

