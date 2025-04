Các loại củ quả giúp tăng cường sinh lý nam giới

Trong tự nhiên có rất nhiều loại thực phẩm tốt cho sinh lý nam mà cánh mày râu có thể bổ sung vào bữa ăn hàng ngày. Dưới đây là các loại củ quả tăng cường sinh lý nam cần tham khảo:

Quả sung

Từ lâu, người ta tin rằng quả sung có khả năng kích thích cảm giác hưng phấn tình dục. Một nghiên cứu đã đo lường hiệu quả kích thích tình dục của một hỗn hợp gồm 3 loại thực vật, trong đó có quả sung. Kết quả cho thấy hỗn hợp này có tác dụng tăng cường hoạt động tình dục đáng kể.

Các loại trái cây họ cam chanh

Trái cây không chỉ có lợi cho sức khỏe mà còn có lợi cho chức năng sinh lý của nam giới. Các chuyên gia đã nghiên cứu và phát hiện ra rằng, đàn ông thường xuyên ăn các loại trái cây họ cam như cam, quýt, chanh, bưởi có thể giảm nguy cơ rối loạn cương dương từ 9% – 11% so với những đàn ông ăn ít thường xuyên hơn.

Trong các loại trái cây họ cam chứa một số loại flavonoid như anthocyanin, flavanone và flavone có tác dụng hạn chế tình trạng rối loạn cương dương, đặc biệt với nam giới từ 70 tuổi trở xuống.

Đáng chú ý, nam giới thường xuyên tập thể dục thể thao (tối thiểu 2 – 5 giờ/tuần) kết hợp ăn nhiều trái cây giàu flavonoid sẽ giảm nguy cơ rối loạn cương dương lên đến 21%.

Dâu tây

Trong dâu tây có chứa nhiều vitamin C, được chứng minh có khả năng tăng cường ham muốn tình dục ở phái mạnh. Ngoài ra, thói quen bổ sung vitamin C qua thức ăn có thể bảo vệ nam giới khỏi nguy cơ ung thư tiền liệt tuyến.

Trong dâu tây có chứa nhiều vitamin C có khả năng cải thiện sinh lý phái mạnh.

Bơ

Bơ được coi là thực phẩm tăng cường sinh nam một cách tự nhiên nhờ hàm lượng dinh dưỡng cao. Loại trái cây này chứa đa dạng chất dinh dưỡng, vitamin, khoáng chất, axit béo không bão hòa giúp cải thiện ham muốn, ngăn tình trạng xuất tinh sớm từ đó tăng thời gian quan hệ.

Quả anh đào và táo

Trong quả anh đào và táo có chứa một loại flavonoid tên là quercetin. Chất quercetin có tác dụng thúc đẩy quá trình lưu thông máu, cải thiện rối loạn cương dương, kiểm soát các triệu chứng viêm tuyến tiền liệt.

Ngoài ra, chất này còn có tác dụng điều hòa huyết áp. Huyết áp cao có liên quan đến rối loạn chức năng tình dục do mạch máu bị tổn thương ảnh hưởng đến lưu lượng máu đến dương vật, khiến “cậu nhỏ” không đạt được độ cương cứng cần thiết khi quan hệ tình dục.

Quả hạch

Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Nutrients chỉ ra rằng đàn ông bổ sung khoảng 60g các loại hạt như hạnh nhân, hạt óc chó, hạt macca, hạt phỉ, hạt điều… vào chế độ ăn hàng ngày có thể cải thiện một vài khía cạnh trong đời sống tình dục như ham muốn tình dục, khả năng đạt cực khoái, thỏa mãn khi quan hệ.

Chuối

Trong chuối có chứa một lượng lớn kali và flavonoid có tác dụng ngăn nguy cơ rối loạn cương dương. Đàn ông tiêu thụ nhiều flavonoid trong khoảng thời gian 10 năm có nguy cơ mắc chứng rối loạn cương dương thấp hơn 10% so với những đàn ông tiêu thụ ít chất này.

Hành tây

Một số nghiên cứu chỉ ra hành tây thực sự là một loại thực phẩm tăng cường sinh lý nam hiệu quả. Cụ thể, ăn hành tây giúp làm tăng khả năng sản sinh testosterone – hormone quyết định đến ham muốn tình dục, chức năng sinh lý và sức khỏe ở nam giới.

Tác giả: Bình Nguyên

Nguồn tin: kienthuc.net.vn